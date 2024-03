Isola dei Famosi 2024: i nomi dei concorrenti pronti a partire per l'Honduras

Terminato il Grande Fratello, che quest'anno ha avuto una durata di oltre 6 mesi, l'Isola dei Famosi 2024 è pronta per il debutto. Vediamo chi sono i concorrenti scelti dalla nuova conduttrice Ilary Blasi, che ha 'rubato' il posto a Ilary Blasi.

Isola dei Famosi 2024: i concorrenti scelti di Vladimir Luxuria

Lunedì 8 aprile 2024 prende il via la nuova edizione dell'Isola dei Famosi. Il reality honduregno torna in televisione con una veste del tutto rinnovata, a partire dalla conduttrice. Vladimir Luxuria, che è stata sia concorrente che opinionista, prende il posto di Ilary Blasi. Ad accompagnarla in questa avventura ci sono due opinionisti d'eccezione: Sonia Bruganelli, che ha fatto esperienza per due anni al GF Vip, e il giornalista del Tg5 Dario Maltese, al suo debutto in programmi di questo tipo. Per quanto riguarda i concorrenti, non ci sono ancora conferme ufficiali, ma alcuni nomi sembrano certi.

Pronta a fare le valige per l'Honduras dovrebbe esserci la campionessa di scherma Valentina Vezzali. Con 16 titoli mondiali, 13 europei, cinque universiadi, due giochi del mediterraneo, 11 Coppe del Mondo e 30 titoli nazionali, arriva in televisione dopo aver vestito anche i panni di sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport nel governo Draghi.

Oltre alla Vezzali, tra i concorrenti dell'Isola dei Famosi 2024 dovrebbero esserci anche: Greta Zuccarello, popolare per le sue esibizioni nel corpo di ballo di Ciao Darwin, l’attrice Maitè Yanes, la rapper Beba, l’interprete palermitano Francesco Benigno e l'attore turco Aras Senol.

Isola dei Famosi 2024: dai concorrenti all'inviato in Honduras

I concorrenti dell'Isola dei Famosi 2024 dovrebbero essere in totale 20. Tra questi, sempre non confermati dai vertici Mediaset, dovrebbero esserci: l'attrice Marina Suma, Joe Bastianich, il vincitore di Master Chef 2023 Edoardo Franco, Edoardo Stoppa, Selen, Matilde Brandi e l'ex tentatore di Temptation Island Artur Dainese.

Al contrario, sarebbero saltati all'ultimo minuto i contratti di Antonio Caprarica, Clizia De Rossi, Alan Friedman e Rossella Erra. Ai concorrenti Vip, inoltre, si dovrebbero aggiungere alcuni Nip. Per quanto riguarda l'inviato dell'Isola 2024, i vertici hanno deciso di liquidare Alvin, volto storico del format, e assumere Elenoire Casalegno.

A partire da lunedì 8 aprile 2024, l'Isola dei Famosi andrà in onda ogni lunedì su Canale 5 a partire dalle 21:30, con la replica il martedì sera su Mediaset Extra. Sempre sul canale 55 del digitale terrestre, tutti i giorni, dalle 8 del mattino fino a notte fonda, verranno trasmessi video che raccontano la vita dei naufraghi.