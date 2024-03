Ecco quando inizia la nuova edizione dell'Isola dei famosi 2024: conduttore e cast

Come ogni anno, dopo la finale del grande fratello, su canale 5 torna il programma di intrattenimento e di sopravvivenza targato Mediaset: l'isola dei famosi.

Il reality show in cui i VIP si sfidano e lottano non solo per restare in gara, ma soprattutto per procurarsi e vincere le ricompense utili per la sopravvivenza: alimenti, utensili e soprattutto la possibilità di accendere il fuoco, riscaldarsi e cucinare nelle notti fredde delle spiagge dell'Honduras.

Quando inizia l'isola dei famosi 2024? Chi è la conduttrice e il cast? Ecco tutto ciò che c'è da sapere sulla nuova edizione del reality.

In questo articolo riportiamo le domande e risposte più chieste dalla nostra comunità.

Sommario:

• Chi conduce l'isola dei famosi 2024

• Chi sono i naufraghi dell'isola dei famosi 2024

• Quando inizia l'isola dei famosi 2024

• Quanto dura l'isola dei famosi

Chi conduce l'isola dei famosi 2024

Ilary Blasi ha detto addio alla conduzione dell'isola dei famosi. Al suo posto una delle storiche opinioniste: Vladimir Luxuria.

Addio anche all'opinionista Nicola Savino, al suo posto Sonia Bruganelli, ex di Paolo Bonolis e Dario Maltese.

Come inviato dalle spiagge di Cayos Cochinos, in Honduras, ci sarà Elenoire Casalegno, che prende il posto di Alvin.

Chi sono i naufraghi dell'isola dei famosi 2024

Il cast ufficiale non è ancora rilasciato. L'unico concorrente confermato è Aras Senol, attore noto per il suo ruolo in Terra Amara.

Le informazioni iniziano però a circolare e alcuni possibili VIP concorrenti sono: l'attrice Marina Suma, Joe Bastianich, il vincitore di Master Chef 2023 Edoardo Franco, Edoardo Stoppa, Selen, Matilde Brandi e l'ex tentatore di Temptation Island Artur Dainese.

Quando inizia l'isola dei famosi 2024

L'isola dei famosi va in onda dal lunedì 8 aprile in prima serata su Canale 5, dalle ora 21.30 circa.

Quanto dura l'isola dei famosi

Stando alle notizie ufficiali rilasciate da Mediaset, l'isola dei famosi 2024 dovrebbe durare 2 mesi, ma come ogni anno, data l'imprevedibilità del programma le cose potrebbero cambiare in corso d'opera estendendo o, al contrario, diminuendo la durata del reality show.