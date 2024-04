Dopo la mancata messa in onda della puntata di giovedì 25 aprile, L’isola dei famosi riprende lunedì 29 aprile alle 21.20 su Canale 5 e in contemporanea su Mediaset Infinity.

Animi tesi e infervoriti hanno caratterizzato gli ospiti dell’Isola e il programma, che ricordiamo essere iniziato l’8 aprile, vede già 5 concorrenti abbandonare il gioco. Tra l’abbandono di Pietro Fanelli, il ritiro momentaneo di Daniele Radini Tedeschi e i commenti degli altri naufraghi ecco che cosa è successo settimana scorsa a L’isola dei famosi e le anticipazioni del 29 aprile.

Perché Fanelli abbandona L’isola dei famosi e cosa hanno avuto da dire gli altri naufraghi

La produzione del reality ha annunciato che Pietro Fanelli ha deciso di abbandonare il programma e quindi il televoto è annullato. L’ambiente teso e poco accogliente che si è creato è stato sicuramente un fattore determinante per questa decisione. Ma cosa è successo?

Sembra che la pasta sia il motivo per cui i rapporti tra Fanelli e gli altri naufraghi si siano fatti tesi: a seguito di un commento di Pietro in cui dice che la pasta vinta dal gruppo è sua e che per sua generosità la condivide con il resto, gli altri concorrenti non si sono trattenuti nel esprimere il loro disappunto.

«Non è la tua pasta, è per il gruppo. Altrimenti sai cosa c’è? Ti prendi la tua ca**o di pasta e vai nell’altra isola e stai da solo. Te la puoi prendere tutta. Ti hanno detto di portare la ricompensa al gruppo. Hai rotto le pa*** Pietro»

Sono state le parole di Greta Zuccarello che in seguito al confessionale ha aggiunto «Penso che Pietro sia veramente scorretto. Può mangiare tutta la pasta che vuole mangiare, non mi interessa niente, ma non mi faccio trattare così da nessuno».

La reazione di Daniele Radini Tedeschi e il suo ritiro temporaneo

Mentre Matilde riunisce tutti il gruppo per lo stretching mattutino in riva al mare e Ares prova a riaccendere il fuoco, Daniele protesta contro il famoso furto del cibo, l’organizzazione delle scorte e tutti coloro che hanno violato il regolamento abbandonando momentaneamente la Playa.

Una delle vittime dei duri giudizi di Daniele è Joe Bastianich, che prima del suo ritiro ha criticato la leadership dello chef.

Anticipazioni Isola dei famosi: la nomination

La produzione a seguito del ritiro di Pietro ha dovuto annullare il televoto e rimborsare il pubblico che aveva già votato. Viene riaperto con gli altri concorrenti che erano già nomination Joe, Khady, Daniele, Rosanna e Sonny.

I voti precedenti non verranno considerati validi e il nuovo televoto rimane aperto fino alla puntata del 29 aprile.

La nuova programmazione de L’isola dei famosi

Fin ad ora l’appuntamento con L‘isola dei famosi 2024 è stato bisettimanale con l’eccezione di giovedì 25 aprile la cui puntata è stata registrata ma non è andata in onda a causa di sovrapposizioni di location con il programma “gemello” spagnolo.

Anche giovedì 2 maggio non è previsto alcun collegamento ma per il resto il reality riprende la sua programmazione lunedì 29 aprile su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle 10.55 e alle 13.40), Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle 13 e alle 18), tutti i giorni su Mediaset Extra dove è annunciato anche un collegamento serale (alle 21,10), e le repliche ed extended edition su La5.