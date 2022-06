Anche la 16esima edizione dell'Isola dei Famosi è giunta al termine. Quella del 2022 è stata la seconda consecutiva condotta da Ilary Blasi ed è stata anche la più lunga fino a questo momento, durando ben 99 giorni.

Il vicnitore è Nicolas Vaporidis, attore di origini greco-romane noto per il ruolo di protagonista in Notte prima degli esami. Ma chi ha vinto il famoso celebrity survivor prima di lui? Scopriamo chi sono stati tutti i vincitori degli anni passati.

Chi ha vinto l'Isola dei Famosi: il primo è stato Walter Nudo

La prima edizione dell'Isola dei Famosi, in Italia, è andata in onda nel 2003. Al timone c'era Simona Ventura e a vincerla è stato Walter Nudo che è stato anche il primo a portarsi a casa 200mila euro, il montepremi più alto fino ad ora, mantenuto per tutti gli otto anni successivi del programma, a quel tempo in onda sulla RAI.

Nel 2004 a vincere è stato Sergio Muniz, in un testa a testa contro il concorrente giudicato il favorito alla vittoria, ovvero Kabir Bedi, famoso per il suo Sandokan portato sullo schermo.

Lory Del Santo ha vinto invece l'edizione del 2005 e ha partecipato come concorrente anche nell'edizione del 2022 insieme al fidanzato Marco Cucolo. La showgirl che già allora si era portata a casa un montepremi di 200mila euro, è stata una dei naufraghi più pagati dell'ultima edizione.

Dal 2006 al 2012, tra ex naufraghi purtroppo scomparsi e le litigate più trash della storia del reality

Dall'Isola dei Famosi del 2006 a quella del 2012, a portarsi a casa il montepremi che allora ammontava ancora a 200mila euro, sono stati in ordine di tempo: 2006: Luca Calvani (attore)

2007: Manuela Villa (cantante, opinionista e figlia del grande Claudio Villa)

2008: Vladimir Luxuria (ex parlamentare)

Nel 2009 il programma non è stato trasmesso e ha ripreso dopo un anno di pausa: 2010: Daniele Battaglia (conduttore radiofonico)

2011: Giorgia Palmas (ex velina) 2012: Antonella Elia

Vladimir Luxuria ha partecipato all'edizione che ha segnato il debutto di Belen Rodriguez sul piccolo schermo, la stessa che tra i concorrenti ha visto anche Rossano Rubicondi, scomparso purtroppo recentemente all'età di 49 anni.

Nel 2012 l'Isola è stata condotta da Nicola Savino, che abbiamo poi ritrovato come opinionista insieme a Vladimir Luxuria in quella del 2022. La nona edizione del programma è entrata nella storia della tv trash per via del celebre litigio tra la Elia e Aida Yespica, che sono letteralmente arrivate alle mani.

Le edizioni con il montepremi più basso La decima edizione è andata in onda su Canale 5 nel 2015 ed è stata la prima di cinque ad essere stata condotta da Alessia Marcuzzi per Mediaset. Quella di quell'anno è stata anche la prima con il montepremi più basso: 100mila euro, vinti dalle gemelle Giulia e Silvia Provvedi, conosciute come Le Donatella. Gli altri vincitori, sono stati: 2016: Giacobbe Fragomeni (ex pugile) 2017: Raz Degan (ex modello, attore e regista) 2018: Nino Formicola (il "Gaspare" del duo comico "Zuzzurro e Gaspare") 2019: Marco Maddaloni (judoka) Nel 2022 Laura, la sorella di Maddaloni judoka anche lei, ha partecipato all'Isola insieme al marito, Clemente Russo, pugile e medaglia d'oro alle Olimpiadi.

Dopo il Covid

Dopo lo stop a causa della prima ondata della pandemia da Coronavirus, l'Isola dei Famosi riprende nel 2021 con Ilary Blasi al timone. Il 2021 è stato anche l'anno del debutto di Tommaso Zorzi che da influencer su Instagram ha testato il ruolo di opinionista, dopo essere uscito dalla casa del Grande Fratello come vincitore.

A vincere i 100mila euro di questa edizione è stato Simone Paciello, lo youtuber conosciuto dal popolo del web e dei social network con lo pseudonimo di Awed.