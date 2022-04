Tra le mete preferite di Belen Rodriguez sembra esserci anche l'isola di Albarella, dove la showgirl argentina ha appena trascorso le vacanze di Pasqua insieme a Stefano De Martino. Curiosi di inserirla nella lista dei vostri prossimi viaggi? Ecco allora tutto quello che dovete sapere su questa meravigliosa isola italiana.

Albarella, tutto quello che bisogna sapere sull'isola

L'isola di Albarella è una bellissima oasi naturale, un vero e proprio Paradiso terrestre che si trova in Polesine, in provincia di Rovigo, tra il Delta del Po e il mare Adriatico. Famosa per il suo ecosistema vanta la presenza di numerose specie selvatiche tra cui moltissimi volatili e diverse varietà di pesci.

Albarella è la meta ideale per chiunque sia alla ricerca di una destinazione non troppo distante per godersi un po' di tranquillità lontano dalla massa di turisti che solitamente arriva a popolare la zona dell'Adriatico durante la bella stagione e per chiunque voglia praticare sport circondato dalla natura.

L'isola è collegata alla terraferma da un ponte che si può raggiungere in auto. La stazione ferroviaria più vicina si trova invece a Rosolina ma, in ogni caso, per poter godere della bellezzza dell'isola di Albarella è necessario prenotare con largo anticipo il proprio soggiorno perché essendo un ambiente protetto il numero di turisti è strettamente controllato.

La storia

La storia di Albarella è molto antica e sembrerebbe risalire sino all'epoca del dominio dei Romani. L'isola, naturalmente soggetta a continue alluvioni che ne rendevano difficile la gestione, nel corso del tempo è passata di mano in mano a diversi proprietari, tutti neanche a dirlo appartenenti a famiglie nobili o comunque ricche.

All'inizio del 1960 la proprietà passò al conte Augusto Chiercati, che a sua volta delegò l'avvocato Armando Pedrazzini. L'avvocato pensò ad un grande progetto turistico per l'isola che ben presto attirò l'attenzione di diversi investitori il cui importante contributo ne fece il luogo paradisiaco che conosciamo oggi.

Cosa fare sull'isola di Albarella

Come dicevamo, l'isola di Albarella è ricca di vegetazione e fauna. Questi due fattori la rendono perfetta per gli appassionati del mondo animale e della natura, in tantissimi infatti si recano per praticare il birdwatching e la pesca sportiva, ma non solo.

Ad Albarella non ci si annoia davvero mai. Ci sono infatti numerose strutture come hotel, appartamenti e villette affittabili comprese di piscine e campi da tennis e da golf, senza contare poi le infinite possibilità di scoprire il territorio con le escuriosioni e gli itinerari da percorrere a piedi, in bicicletta o anche a cavallo che spesso possono terminare in una deliziosa esperienza enogastronomica con un vero e proprio viaggio sensoriale tra le specialità del posto.

Albarella offre opportunità di divertimento anche agli amanti della vita marina che, fermi in spiaggia, proprio non riescono a stare: dispone infatti anche di un centro specializzato in immersioni e si possono anche prenotare lezioni di windsurf.