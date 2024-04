Quanto guadagnano i concorrenti dell'Isola dei famosi: le cifre da capogiro

L'isola dei famosi è il survival reality più seguito di canale 5. Uno show che tiene incollati allo schermo per almeno due mesi ed in cui si vedono Vip e Nip inventarsi strategie ed imparare i trucchi del bravo boy scout per sopravvivere circondati da una natura nuova ed ostile.

Ma quanto guadagnano i concorrenti, gli opinionisti e la conduttrice dell'isola dei famosi?

L’Isola dei Famosi: ecco quanto guadagnano i concorrenti

L'isola dei famosi 2024 comincia l'8 aprile, con nuovi naufraghi, ad ogni edizione sempre meno VIP, per portarci sulle spiagge dell'Honduras appassionandoci con nuove avventure, scontri e loro sfide.

Ma se vi state chiedendo quanto guadagnano i concorrenti dell'Isola dei famosi la risposta non è univoca. Il cachet dipende soprattutto dalla notorietà del personaggio preso in considerazione e dalla sua abilità di stipulare un buon contratto. Pare che un naufrago possa ricevere tra i 5.000 e i 10.000 euro a settimana. Un guadagno sicuramente interessante, ma molto dipende dalla notorietà dell’artista.

Ad esempio nel 2021 Elisa Isoardi guadagnò circa 15 mila euro a settimana.

Nel 2018 Eva Henger arrivò a 50mila a settimana.

Nel 2016, Simona Ventura, secondo Dagospia ne guadagnò circa 800mila euro.

Nell'edizione del 2024 saranno in pochi a guadagnare cifre del genere: il concorrente che probabilmente ha il cachet più elevato è lo chef Joe Bastianich, noto per la sua partecipazione come giudice a MasterChef Italia.

Come tutti i programmi, i concorrenti che resteranno il più a lungo in gara vedranno aumentare il proprio guadagno.

L'isola dei Famosi: quanto guadagnano opinionisti e conduttore ?

Vladimir Luxuria, che ha preso il posto di Ilary Blasi alla conduzione del programma, potrebbe arrivare a guadagnare circa 50 mila euro a puntata. Cifre da capogiro, se si considera che Vladimir ha precedentemente partecipato come concorrente all'Isola dei famosi, vincendo la sesta edizione e guadagnando un montepremi di "appena" 200 mila euro.

Gli opinionisti guadagnano generalmente meno del conduttore, ma la cifra resta comunque elevata: circa 10 mila euro a puntata.

Quanto guadagnano i finalisti dell'Isola dei famosi?

Il montepremi del programma ha un valore di 100 mila euro, ma come per il grande fratello, la metà di questi devono essere donati in beneficenza: l'associazione a cui donarli è a discrezione del naufrago vincitore.

Perciò chiunque si aggiudichi il premio ottiene un guadagno di circa 50 mila euro, più il cachet devoluto al singolo Vip o Nip.

Qual è il compenso dei naufraghi dell'Isola dei Famosi?

Il compenso ruota attorno ai 5.000 e 10.000 euro a settimana. Mentre il montepremi finale per il vincitore ha una valore di 100 mila euro.