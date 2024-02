Il cerchio della vita, ecco testo e significato del celebre brano di Ivana Spagna

Clara duetta al fianco di Ivana Spagna e del Coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino nella serata delle cover del Festival di Sanremo 2024 con il brano "Il cerchio della vita".

Il brano è uno dei più celebri contenuti nell'omonimo album di canzoni cover Disney del 2009 interpretato da Ivana Spagna e fa parte della colonna sonora del film d'animazione Il re leone. Eccone testo e significato.

Il cerchio della vita: testo completo

E un bel giorno ti accorgi che esisti

Che sei parte del mondo anche tu

Non per tua volontà. E ti chiedi chissà

Siamo qui per volere di chi

Poi un raggio di sole ti abbraccia

I tuoi occhi si tingon di blu

E ti basta così, ogni dubbio va via

E i perché non esistono più.



E' una giostra che va questa vita che

Gira insieme a noi e non si ferma mai

E ogni vita lo sa che rinascerà

In un fiore che fine non ha.



Poi un soffio di vento ti sfiora

E il calore che senti sarà

La forza di cui hai bisogno.

Se vuoi resterà forte dentro di te.

Devi solo sentirti al sicuro

C'è qualcuno che è sempre con noi.

Alza gli occhi e se vuoi

tu vederlo potrai

e i perché svaniranno nel blu.



E' una giostra che va questa vita che

Gira insieme a noi e non si ferma mai

E ogni vita lo sa che rinascerà

In un fiore che fine non ha.



E' una giostra che va questa vita che

Gira insieme a noi e non si ferma mai

E ogni vita lo sa che rinascerà.

In un fiore che ancora vivrà.

ancora vivrà.

Significato del brano

Dall'amore per gli animali al rispetto degli equilibri della Natura, emerge il significato profondo dietro il celebre brano colonna sonora de Il re leone.

Il "Cerchio della Vita" rappresenta il ciclo dell'esistenza di tutti gli esseri viventi, un percorso naturale che comprende la nascita, la crescita e l'invecchiamento, fino al momento in cui si lascia questo mondo.

Questo ciclo sottolinea la connessione intrinseca tra ogni creatura, creando un delicato equilibrio che richiede una costante protezione e cura.

