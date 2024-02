Chi è Jack Savoretti: canzoni famose, moglie, figli, dove vive e curiosità

Figlio di un mediatore marittimo genovese e di un’ex modella di origine tedesca, ebrea e polacca, ha uno stile che si rifà a autori classici come Simon & Garfunkel, ma anche alle grandi leggende nel mondo della musica italiana: De André e Lucio Battisti.

Ecco alcune curiosità sulla sua lunga carriera e sulla vita privata di Jack Savoretti.

La carriera di Jack Savoretti

Giovanni Edgar Charles Galletto Savoretti nasce a Westminster, in Inghilterra, nel 1983.

Jack ha trascorso la sua adolescenza principalmente a Lugano. In questa città ha frequentato la scuola americana TASIS. Ha poi deciso di imbarcarsi per un viaggio in America, seguendo il sogno hollywoodiano. Ha fatto poi ritorno definitivamente a Londra, e ha trovato nella musica la sua strada.

Ha iniziato a fare musica solo verso i 16 anni, quando ha imparato a suonare la chitarra e a mettere in musica i testi che scriveva di suo pugno.

Esordisce per la prima volta nella sua carriera nell'album della cantautrice britannica Shelley Poole nel 2005, anche se ufficialmente la sua carriera ha inizio nel 2006.

In questo anno, infatti, esce il suo singolo, seguito poco dopo dall’album Between the minds. Dopo l'insuccesso dei primi due album ha più volte pensato ad abbandonare il mondo della musica, ma nel 2012 con l'uscita suo terzo album Before the storm, ha ritrovato anche l’ispirazione e anche il successo in classifica.

Savoretti si è ritrovato a collaborare anche con diversi autori, leggende del mondo della musica, come Bruce Springsteen e Paul McCartney. In Italia, invece, è diventato noto al grande pubblico grazie ad alcuni live di collaborazione con la cantautrice Elisa, oltre alle sue partecipazioni a Sanremo.

Le partecipazioni di Jack Savoretti a Sanremo

In Italia Savoretti è comparso sul grande palco dell'Ariston, al fianco di importanti artisti: ha sempre partecipato come ospite, mai nella categoria Artisti.

Nel 2019 è stato ospite sul palco con gli Ex-Otago nella serata dei duetti. La sua seconda partecipazione alla kermesse della canzone italiana sarà durante l'edizione 2024 del Festival, accanto a Diodato.

Savoretti è infatti reduce dalla pubblicazione del suo ultimo album Europiana, registrato agli Abbey Road Studios.

La vita privata dell'artista anglo-italiano: chi è la moglie e dove vive

Non tutti lo sanno, ma il nonno di Jack, Giovanni Savoretti, è stato uno dei partigiani che ha portato alla liberazione di Genova dalle truppe tedesche durante la Seconda guerra mondiale.

Riguardo alla sua famiglia, invece, suo padre Guido, originario di Genova, si trasferisce in Inghilterra dopo essere stato testimone di una rapina. Guido Savoretti è scomparso nel 2021, l'artista era molto legato al padre.

Per quanto riguarda la vita sentimentale Jack Savoretti è sposato con l’attrice Jemma Powell, nota soprattutto per aver interpretato il ruolo di Margaret Kingsleigh in Alice in the Wonderland di Tim Burton. Jemma Powell non è solo una attrice: la sua grande passione è la pittura.

Sembra che la storia della coppia non sia mai stata priva di imprevisti: si sono lasciati e rimessi insieme diverse volte. Oggi la coppia vive nell'Oxfordshire (nella contea di Oxford), e insieme hanno avuto tre figli.