Tra i dodici concorrenti dell'ultima edizione di X Factor abbiamo Iako. Giovane artista veneto, viene subito selezionato da Rkomi per far parte della sua squadra. Jacopo Rossetto è un cantautore unico nel suo genere, che sicuramente darà filo da torcere ai nostri concorrenti, andiamo a scoprirne di più.

X Factor è arrivato ai tanto attesi live e, nel roster di Rkomi, si distingue un giovane veneto: stiamo parlando di Jacopo Rossetto, in arte Iako.

Ecco cosa sappiamo su di lui, uno dei nuovi artisti che lotterà per la coppa tanto ambita.

Iako, il suo percorso ad X Factor

Jacopo, in arte Iako, si distingue fin da subito alle audition, portando sul palco una versione super inedita de Il Mondo, brano di Jimmy Fontana. Immediatamente classificato tra i talenti più promettenti del programma, il cantante approda ai bootcamp con un inedito, che conquista Rkomi, ottenendo un pass per le last call.

Il brano inedito “Intelligenza artificiale” è una produzione piuttosto singolare, che per questo affascina i giudici. Il cantautore stesso è molto fiero della propria musica. Per lui questo pezzo è un risultato importante, come interviene lui stesso “una finestra verso nuove prospettive.”

Al terzo step, l’artista non si smentisce, Jacopo esplode alle last call, classificandosi ufficialmente tra i dodici concorrenti partecipanti ai live di X Factor. Iako si presenta come cantautore, e colpisce la giuria per la sua umiltà, è chiaro intuire non solo la sua bravura nel canto, bensì anche la sua determinazione. Egli infatti si pone con un obiettivo ben preciso per la sua musica.

Ma chi è Jacopo Rossetto in arte Iako?

Jacopo Rossetto ha 27 anni, nasce nel Veneto, a Venezia di preciso, dove frequenta le scuole. La sua famiglia condivide la passione per la musica, e crescendo in un ambiente così artistico, ne viene contagiato. Il padre infatti è un musicista blues, mentre la madre fa parte di un gruppo corale.

Jacopo chiaramente ha da subito la musica nel sangue, e fin da bambino si appassiona a questo mondo. Quando inizia a scrivere, si dedica ad un genere che può essere classificato come cantautorato elettronico. Per quanto riguarda il suo percorso artistico, non ci sono ancora moltissime informazioni. La sua performance più importante è certamente quella in occasione di X Factor, il cantante infatti è il primo a salire sul palco del talent, durante la terza puntata di selezioni di questa edizione.

La sua esibizione alle last call è quella che ufficializza finalmente l’entrata del giovane all’interno della squadra di Rkomi, della quale faranno parte anche Giorgia Turcato e i Santi Francesi. La scelta di esibirsi con un’interpretazione molto personale del brano della Berté "In alto mare", si rivela vincente.

