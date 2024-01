Chi è Jake La Furia: nome, età, carriera, Club Dogo, vita privata, moglie, figli

Chi è Jake La Furia? Si tratta di uno dei rapper più famosi in Italia che ha lavorato in passato con Dargen D'Amico e Guè Pequeno e ha dato vita ai famosissimi Club Dogo. Ripercorriamo insieme la sua carriera e scopriamo qualche dettaglio noto della sua vita privata.

Chi è Jake La Furia: nome, età, carriera, Club Dogo

Jake La Furia, nome d'arte di Francesco Vigorelli è nato a Milano, sotto il segno dei Pesci, il 25 febbraio 1979, attualmente ha 44 anni. Figlio di un direttore artistico pubblicitario, ha iniziato ad avvicinarsi al mondo del rap e dell'hip hop da giovanissimo grazie al writing (ossia il graffitismo).

Specializzato nella disciplina del MCing si inizia a far conoscere nel milanese e più tardi, grazie agli amici Guè Pequeno (Cosimo Fini) e Dargen D'Amico (Jacopo Matteo Luca D'Amico) entra a far parte del gruppo da loro fondato: Sacre Scuole. Con i Sacre Scuole partecipa al disco del 1999 intitolato 3MC's al cubo.

A causa di alcuni diverbi tra Vigorelli e Dargen D'Amico, i Sacre Scuole si sciolgono e Jake La Furia, insieme a Guè Pequeno e Don Joe fondano i Club Dogo.

Jake La Furia ottiene così grande popolarità sia negli ambienti della musica underground che in quelli della musica commerciale. Con i Club Dogo ha inciso ben 8 album, l'ultimo di questi uscito il 12 gennaio 2024: Club Dogo. Tra gli altri lavori noti con il gruppo musicale hip hop si ricordano:

• Mi fist (2003);

• Penna capitale (2006);

• Vile denaro (2007);

• Dogocrazia (2009);

• Che bello essere noi (2010);

• Noi siamo il club (2012);

• Non siamo più quelli di Mi fist (2014).

Jake La Furia ha lavorato anche come solista e ha registrato ben 4 album:

• Musica commerciale (2013);

• Fuori da qui (2015);

• 17 (2020), insieme ad Emis Killa ;

• Ferro del mestiere (2022).

La vita privata di Jake La Furia: moglie e figli

Jake La Furia, sebbene sia abituato a stare sotto i riflettori, è molto geloso della sua privacy e infatti della sua vita privata si conosce davvero molto poco. È molto amico di Guè Pequeno e di tanti altri rapper della scena hip hop italiana.

Nel 2017 si è sposato con la sua fidanzata storica di cui non si conosce il nome e alla cerimonia hanno partecipato molti rapper famosi.

La coppia ha un figlio e, così come per la moglie, non si conosce l'identità nemmeno di quest'ultimo in quando Jake La Furia ha preferito non dare alcuna informazione riguardo la sua vita personale e tutelare la privacy delle persone a lui care.

Jake La Furia ha un profilo Instagram ufficiale e verificato: @thereallafuria. Il rapper ha più di 500mila follower ed è solito condividere foto relative alla sua attività artistica, ma non mancano anche selfie o scatti durante momenti di relax.

