Scopriamo insieme chi è James Casella, figlio del famoso illusionista Giucas. Il suo curriculum vanta numerose esperienze in un ambito completamente diverso da quello del padre ed è tra i professionisti più competenti nel suo lavoro. Nonostante sia lontano dal mondo dello spettacolo, sono noti alcuni dettagli relativi alla sua vita privata.

La biografia di James Casella: chi è il figlio di Giucas Casella

James Casella è nato a Roma nel 1987, non si conoscono il giorno ne il mese di nascita dunque potrebbe non aver ancora compiuto 37 anni. I genitori sono l’illusionista e personaggio televisivo Giucas Casella e la ballerina inglese Carol Torr. È stato spesso definito un figlio non desiderato in quanto i suoi genitori non avevano intenzione di fare un figlio insieme. Ciò nonostante, James è venuto al mondo ed è cresciuto con il padre Giucas e la sua compagna Valentina Perilli.

Ha riallacciato i rapporti con la madre biologica solo verso i 30 anni. Carol Torr, a proposito della sua assenza nella crescita del figlio, aveva dichiarato durante un’intervista a Barbara D’Urso:

È stata una scelta di Giucas quella di crescere da solo il bambino, non era costretto a farlo. Poteva aiutarmi e l’avremmo cresciuto insieme.

A queste parole era arrivata anche la replica di Giucas Casella durante la trasmissione Vieni da me di Caterina Balivo:

Ha visto James poche volte, ma non ha mai chiesto di vederlo di più, e proprio per questa ragione le sue dichiarazioni mi fanno stare male. Mi ha accusato di aver ostacolato il loro rapporto, ma non è vero perché poteva vederlo quando voleva.

Ad ogni modo, James Casella, ha avuto una vita serena che non gli ha impedito di andare avanti nei suoi studi ed intraprendere la carriera che desiderava.

La carriera di James Casella

James Casella è un medico chirurgo di successo. Dopo aver conseguito la tanto ambita laurea, si è specializzato in Chirurgia generale. È autore di diverse pubblicazioni scientifiche e, facendo un giro sul suo profilo LinkedIn, abbiamo scoperto che è anche docente presso la facoltà di scienze infermieristiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

James Casella, a proposito dell’attività come medico chirurgo, ha lavorato all’ospedale San Camillo Forlanini di Roma e lavora come chirurgo anche al UMPC Salvator Mundi International Hospital Roma dal 2017. Dal 2019 è dirigente chirurgo di Medicina generale al Nuovo ospedale dei Castelli.

La vita privata di James Casella: moglie e figli

James Casella è sposato con una sua collega che si chiama Livia, non è noto il suo cognome. Il giovane medico e la moglie hanno due figli: Giacomo, che è il primo nipotino di Giucas Casella, e Juliet, nata nel 2023.

