Addio a James McCaffrey: ecco chi era il volto noto del cinema americano

Il suo non era solo un volto noto nel mondo del cinema in quanto la sua fama era anche legata al mondo dei videogiochi.

Il mondo deve dire addio a James McCaffrey, morto a soli 65 anni: ripercorriamo la carriera del noto attore americano e tutti i successi raggiunti.

Addio a James McCaffrey: chi era il noto attore americano

Dopo aver detto addio a Ryan O'Neal, il mondo del cinema deve salutare un altro noto attore, venuto a mancare a soli 65 anni.

Parliamo di James McCaffrey, nato nel 1958 ad Albany, New York, attore che a partire dal 1988 è comparso in diversi progetti cinematografici e televisivi.

La sua è stata una carriera di successo soprattutto grazie al noto ruolo in Rescue me, serie televisiva in cui ha interpretato il pompiere Jimmy Keefe, vittima dell'attentato dell'11 settembre.

Altri sono i progetti che l'hanno visto sul piccolo e sul grande schermo: ecco tutti i ruoli dell'attore.

La carriera cinematografica e televisiva di James McCaffrey

Capita a volte di affezionarci a un attore grazie al ruolo ottenuto in una serie tv, come è accaduto per Mark Margolis e James McCaffrey, i quali hanno lasciato alle spalle una carriera di successo.

Oltre al suo ruolo in Rescue Me, James McCaffrey ha preso parte ad altri progetti cinematografici e televisivi, come Revenge, Suits, She's gotta have it e Beautiful People, ottenendo l'affetto del pubblico.

Ma parte della sua fama spetta anche a un altro ruolo ottenuto sul piccolo schermo: McCaffrey era infatti anche il doppiatore di uno dei personaggi più famosi del videogioco Max Payne.

James McCaffrey e il triste annuncio della morte

L'annuncio della perdita di James McCaffrey arriva direttamente dalla moglie Rochelle, dichiarando delle complicazioni causate da un tumore al midollo osseo.

Il mondo dei videogiochi si aggiunge al tributo offerto all'attore, come dimostra il post social pubblicato da Remedy Entertainment:

Il suo grande talento ha permesso ai nostri personaggi di prendere vita e di avere un forte impatto nella nostra community. I nostri pensieri vanno alla sua famiglia.

Ora spetta alla casa di produzione di Max Payne il duro compito di trovare un sostituto per la voce tanto amata di James McCaffrey.

