Chi è Jasmine Trinca, vita privata, figli, genitori e film famosi dell'attrice italiana

Jasmine Trinca è un'attrice con una lunga carriera alle spalle. Ha iniziato a recitare da giovanissima e da quel momento in poi non si è più fermata. L'abbiamo vista come protagonista in numerose pellicole al cinema, in tv e su Netflix.

Tanti i riconoscimenti ricevuti negli anni di carriera, anche internazionali. Cosa sappiamo sulla sua vita privata, dai figli al compagno alla malattia dei genitori.

Chi è Jasmine Trinca, vita, studi e carriera

Jasmine Trinca nasce a Roma nel 1981 e frequenta il liceo classico Virgilio. Ed è proprio qui che le si presenta l'occasione della vita. Il regista Nanni Moretti aveva deciso di fare un casting proprio nel liceo per la pellicola La stanza del figlio. E tra le molte candidate Moretti sceglie la giovane Jasmine Trinca, che all'epoca era ancora un'alunna. La prima prova attoriale va più che bene. Infatti, questo ruolo le vale una candidatura al David di Donatello e un'altra ai Nastri d'argento. Ha vinto il Ciak d'oro per aver interpretato una giovane studentessa che subisce un lutto importante in famiglia.

Dopo essersi iscritta all'università, però, ben presto decide di abbandonare il suo sogno di diventare archeologa per dedicarsi alla carriera cinematografica. Nel corso della sua carriera, ha preso parte a numerose pellicole che sono diventate dei veri e propri cult. Tra queste, ricordiamo La meglio gioventù di Marco Tullio Giordana, Romanzo criminale, film di Michele Placido, Manuale d'amore per la regia di Giovanni Veronesi, Nessuno si salva da solo e Fortunata di Sergio Castellitto. Ha vinto due Nastri d'argento, due David di Donatello, due Globi d'oro e un premio Mastroianni alla Mostra del cinema di Venezia.

Trinca ha anche esordito alla regia con il film Marcel, con Alba Rohrwacher. Il suo talento approda in tv, dove è la protagonista della fiction Rai, La Storia, tratto dall'omonimo romanzo di Elsa Morante. Alla regia c'è Francesca Archibugi e racconta la storia di una donna, vittima di stupro negli anni del fascismo che decide di far nascere il figlio, nonostante tutto.

La vita privata dell'attrice, chi è il compagno e quanti figli ha

L'attrice da sempre ha deciso di tenere la sua vita sentimentale lontano dai riflettori. Infatti, sono poche le informazioni trapelate sul suo conto. Quel che è certo è che è stata compagna di un suo compagno di università, con il quale ha avuto una figlia di nome Elsa, nata nel 2009. L'attrice ha dichiarato di aver scelto questo nome per sua figlia per omaggiare la scrittrice Elsa Morante. La coppia, però, non sta più insieme. Al momento non si hanno notizie circa la situazione sentimentale dell'attrice.

Jasmine Trinca ha vissuto la perdita di entrambi i genitori. Suo padre è morto quando lei era piccola. La stessa attrice ammette di avere ricordi sbiaditi di suo padre. A questa perdita, lei ha reagito con buffonaggine, in particolar modo durante gli anni del liceo. Successivamente, ha perso anche sua madre.