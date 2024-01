Chi è Jeremy Allen White: vita privata e curiosità sull'attore americano

Chi è Jeremy Allen White? Ecco tutto quello che c'è da sapere sull'attore americano, protagonista di The Warrior - The Iron Claw.

Diventato famoso grazie alla serie tv di grande successo Shameless, negli ultimi anni Jeremy Allen White ha raccolto i frutti del suo incessante lavoro. Vediamo chi è e quali sono le curiosità sul suo conto.

Chi è Jeremy Allen White: tutto sull'attore americano

Classe 1991, Jeremy Allen White è nato il 17 febbraio a Brooklyn, New York, sotto il segno dell'Acquario, da genitori ex attori di teatro. Durante gli anni della scuola elementare si è appassionato alla danza, studiando diversi generi, come balletto, jazz e tip tap. A soli 11 anni ha capito che il ballo non era la sua strada e si è avvicinato alla recitazione.

Il debutto è arrivato nel 2007, quando a 16 anni viene scelto per interpretare Sammer in The Speed of Life. Il film è stato premiato nella categoria Queer Lion alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Poco dopo, è stato ingaggiato per Afterschool di Antonio Campos, dove ha vestito i panni di Dave. La pellicola ha ricevuto la candidatura all’Independent Spirit Award come miglior lavoro d’esordio.

Successivamente, Jeremy Allen è apparso in alcune puntate del franchise Law & Order, ma il successo vero e proprio è esploso quando, ancora al liceo, è stato scelto per interpretare Lip Gallagher in Shameless. Fin dalla prima stagione - la serie tv ne conta ben 10 - White è stato super apprezzato. Nel 2023, dopo aver girato The Bear, ha ricevuto il premio come miglior attore in una serie televisiva brillante, un Critics Choice Award, due Golden Globes e un SAG Awards. Nel 2024 è al cinema con The Warrior - The Iron Claw.

La vita privata di Jeremy Allen White: moglie e figli

Per quanto riguarda la vita privata, Jeremy Allen White è stato sposato con la collega Addison Timlin, conosciuta quando entrambi avevano solo 14 anni. I due hanno due figli: Ezer Billie, nata il 20 ottobre 2018, e Dolores Wild, venuta alla luce il 12 dicembre 2020. Dopo la fine del matrimonio, durato dal 2019 al 2023, l'attore ha iniziato una relazione con la cantante Rosalia.

Anche se Jeremy e l'artista spagnola non hanno confermato la love story in corso, i due sono stati pizzicati più volte insieme a Los Angeles. Stando a quanto sostiene Us Weekly, i due hanno iniziato a frequentarsi come amici, poi è esplosa la passione. Al momento, è bene sottolinearlo, né White e né tantomeno Rosalia hanno confermato o smentito la relazione.

Jeremy Allen White and Rosalía spotted holding hands in Los Angeles.

Jeremy Allen White nuovo volto di Calvin Klein

Nel 2024, Jeremy Allen White è stato scelto come nuovo volto della campagna primavera di Calvin Klein. Con il suo corpo scolpito e gli occhi di ghiaccio, le foto e il video in intimo sono diventati immediatamente virali. Gli scatti, dell’artista di fama mondiale Mert Alas, segnano il debutto dell'attore nel mondo della moda.