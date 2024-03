Joe Barone, tutto sulla moglie dell'ex dirigente della Fiorentina: chi è Camilla De Marco

Ecco chi è Camilla, la moglie dell'ex dirigente Joe Barone deceduto in seguito a un malore improvviso che lo ha colpito qualche ora prima della partita tra Atalanta e Fiorentina.

Sappiamo che il matrimonio tra Joe Barone e la moglie Camilla durava da molto tempo: i due erano legatissimi, con lei che ha sempre preferito la riservatezza alle luci dei riflettori. A far parlare di sé era suo marito. E, ora, dopo la sua scomparsa, anche lei è finita sotto le luci della ribalta, anche se in modo totalmente involontario e purtroppo molto triste.

Chi è Camilla, la moglie di Joe Barone

Della vita privata di Camilla De Marco - questo il suo cognome da nubile - non si conosce molto: sappiamo con certezza che la moglie dell'ex direttore generale della Fiorentina ha donato a Joe Barone 4 figli. Il primogenito si chiama Pietro, che solo un anno prima della dipartita del padre aveva reso nonni lui e la mamma. Pietro si era sposato nel 2022 e un anno dopo era diventato papà a sua volta.

Giuseppe, il terzo figlio nato dall'unione tra Joe e Camilla, ha giocato a calcio ad alti livelli, vestendo le maglie di Perugia, Ascoli e Salernitana, senza però scendere mai in campo. Gioca per gli Charlotte Independence, che al momento militano nella terza serie americana, dietro all'MLS e alla USL League Two. Gli altri due figli, invece, si chiamano Salvatore e Gabriella.

I nomi dei figli fanno pensare che i coniugi Barone non abbiano mai troncato le radici con il proprio passato tricolore. Il direttore generale della Fiorentina, in realtà, si chiamava Giuseppe: Joe, con cui era conosciuto a livello internazionale, altro non è che una mera naturalizzazione americana del suo nome di battesimo. La stessa moglie Camilla De Marco ha origini italiane, com'è facilmente intuibile.

Cosa è successo a Barone della Fiorentina?

Joe Barone è stato colpito da un malore nel pre-partita di Atalanta-Fiorentina. Il match, che si sarebbe dovuto giocare alle 18:00 del 17 marzo 2024, è stato rinviato su specifica richiesta da parte della squadra Viola, che si è stretta intorno al proprio direttore. La moglie, insieme ai figli, si è precipitata al San Raffaele di Milano, dove Barone è stato operato d'urgenza dal primario Alberto Zangrillo. Dopo due giorni di agonia, purtroppo Barone non ce l'ha fatta. La breve lotta contro il malore - che è stato identificato come un arresto cardiaco - ha stroncato la vita dell'italoamericano in pochissimo tempo. Joe avrebbe compiuto 58 anni il giorno successivo alla sua prematura dipartita, avvenuta nel pomeriggio di martedì 19 marzo.