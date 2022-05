L'attualità è un ottimo pozzo dove attingere: ogni giorno ne succede una. Per cui, anche oggi abbiamo una tematica molto interessante da condividere con voi lettori dove ovviamente, ognuno di voi, una volta letto l'intero l'articolo, avrà le corrette informazioni per trarre una personale conclusione.

Se seguite la cronaca e leggete il web, senza ombra di dubbio, avrete sentito parlare dell'attuale processo che sta lasciando il mondo con il fiato sospeso. Stiamo parlando del processo che vede come protagonista Johnny Depp e l'ex moglie Amber Heard.

Johnny Depp e Amber Heard

Gli ormai ex coniugi, Johnny Depp e Amber Heard, sono due attori di Hollywood. Il primo, probabilmente, molto più famoso di quest'ultima, tuttavia, sono consciuti entrambi in tutto il mondo!

Come non ricordare la saga de "I Pirati dei Caraibi": pellicole che contribuirono moltissimo alla fama di Depp, non solo in America bensì, in tutto il mondo.

Ad ogni modo, Depp e la Heard si conobbero nel 2011 sul set di un film che stavano girando, ovvero, The Rum Diary - Cronache di una passione. La loro relazione inizia circa un anno dopo nel 2012 e, nel 2014, si fidanzano ufficialmente rendendo pubblica la loro relazione.

Facciamo un ulteriore salto di un anno e, il 3 febbraio, la coppia convola a nozze mediante una cerimonia (rito civile) non eccessivamente "popomposa" nell'enorme dimora di Depp, a West Hollywood.

Purtroppo però, l'idillio termina ben presto. Nel maggio del 2016, dopo poco più di un anno di matrimonio, la coppia si separa. Lui le chiede il divorzio perché non riesce più a sopportare una relazione malata di questo tipo. Fin qui, nulla di strano: gran parte dei matrimoni hollywoodiani durano gran poco.

Quello che invece è davvero grave è che, l'attrice, sostiene di aver subito svariate violenze domestiche, fisiche e verbali, da Johnny Depp durante il loro matrimonio. Quando cioè, quest'ultimo, abusava di alcool, il suo comportamento diventava quello di un violento e di una persona pericolosa.

In realtà però, la tesi e le accuse da lei mosse, vennero subito smentite dalla polizia di Los Angeles.

Il divorzio venne ufficializzato a gennaio del 2017 e, la Heard, ottenere ben 7 milioni di dollari. Anche qui, dobbiamo fare un appunto poco carino. Inizialmente l'attrice affermò che il denaro ricevuto venne da lei donato in beneficienza all'American Civil Liberties Union e al Children Hospital di Los Angeles.

Quindi, vi starete giustamente chiedendo: "perché abbiamo parlato di un gesto poco carino?". Semplicemente perché, queste donazioni, non sono mai state effettuate anzi, è stato tutto smentito qualche anno dopo.

Johnny Depp e l'abuso massiccio di sostanze

Johnny Depp non ha mai nascosto di essere dipendente sia da droghe e sia dall'alcool. Un problema questo, che si porta dietro da tantissimi anni e che, molto probabilmente, non ha mai davvero risolto.

Soprattutto durante gli anni di matrimonio con Vanessa Paradis - attrice e cantante francese - il consumo di tutto ciò si intensifica sempre di più, arrivando praticamente al limite.

E quello che colpisce molto sono le sue parole, ovvero, lui sostiene che l'assunzione di droghe o di alcool, per lui non è sinonimo di divertimento o di "sballo". Lo fa bensì per annullare le proprie emozioni.

Sarà vero, sarà non vero? La verità assoluta, come sempre, non la sapremmo mai. Tuttavia però, bisogna ricordare che il passato di Depp, non è poi così sereno, causa forse anche della sua infanzia traumatica. Fatto stà però che, anni addietro, Depp tentò più volte di farsi del male fisico da solo. L'autolesionismo non gli è una pratica sconosciuta.

Insomma, molti strascichi del passato lo inducono a farsi del male anche se, fortunatamente, con il tempo, la situazione migliora anche sotto questo aspetto arrivando dunque ad una sorta di equilibrio.

Il rapporto tra Johnny Depp ed Amber Heard

Il rapporto tra Johnny Depp e Amber Heard, per lo meno, da quanto ci è dato sapere, non è mai stato sereno e tranquillo. Le liti erano una costante e, quando parliamo di "liti", ci riferiamo ad episodi alquanto violenti.

Gli house manager delle case dove loro pernottavano durante i soggiorni esteri, raccontano di situazioni davvero assurde che quasi si fatica a credere possano essere vere. Purtroppo però, sì, le testimonianze di questi professionisti sono tutto tranne che fantasia.

Quando la coppia lasciava la casa in questione per ritornare nella loro dimora americana, quello che gli house manager si ritrovavano difronte era davvero impressionante.

Vi raccontiamo un episodio. Quando andarono in Australia per girare le riprese de "I Pirati dei Caraibi V", la casa dove alloggiavano venne praticamente distrutta. Colui che gestiva l'immobile, alla loro partenza si ritrovò: muri imbrattati di sangue e di vino, vetri rotti, quadri e specchi scarabocchiati... Insomma, sembrava proprio quest'ultima un set cinematografico anziché una lussuosa dimora.

E, sempre nello stesso frangente, Depp si recò in ospedale per via di un dito reciso e, al medico del pronto soccorso, disse di essersi fatto male con una porta.

Riponete molta attenzione a questo "particolare" e poi scopriremo il perché.

Un classico incidente domestico dunque. Nonostante ciò, il medico capisce benissimo che, questa versione dei fatti, non poteva, nel modo più assoluto, essere veritiera.

Tattavia però, la faccenda andò chiusa così.

Ad ogni modo, non erano poi così isolate le occasioni in cui Depp si presentava - anche ad eventi pubblici - con il viso pieno di lividi o segni di contusione. Amber Heard invece, mai apparsa con il viso tumeffatto o comunque provata da un rapporto, possiamo osare e definirlo, malato.

In tutto ciò Johnny Depp continuava a giustificare tutto con leggerezza definendoli "incidenti domestici di poco conto".

Se siete degli appassionati di cronaca e true crime, vi rimandiamo al video di Basic Gaia. In quest'ultimo potrete ascoltare l'intera storia approfondendo tutte le sfumature.

Amber Heard accusa Johnny Depp di violenza domestica

Siamo a fine maggio 2016 e la Heard registra un'ordinanza restrittiva verso Depp. Il motivo di questa scelta, sempre secondo il racconto della Heard, è per via di una violenza domestica.

Depp le avrebbe lanciato, colpendo volontariamente Amber in pieno volto, uno smartphone.

Da qui iniziano tutta una serie di accuse dove la Heard dipinge Johnny Depp come un violento e come colui che abusò della moglie, sempre intenso come violenza domestica, durante tutto il tempo in cui sono stati uniti civilmente.

Tutto questo però, fino ad un certo punto, sono state semplicemente parole scambiate sì pubblicamente tramite interviste e tabloid ma mai messe per iscritto con serietà presso gli organi competenti.

Come da immaginarsi, le carriere dei due attori, ne risentiranno moltissimo a tal punto - e questo vale per entrambi - da perdere svariati ruoli importanti. L'immagine dei due ne esce profondamente rovinata sia a livello personale ma anche a livello lavorativo.

Ma le testimonianze, esistono?

Calunniare una persona, è molto semplice e veloce. Soprattutto se il soggetto in questione è un divo di Hollywood.

Per cui, le parole sono semplici da dire. Però, come ben sappiamo, ogni tesi va supportata con delle documentazioni: siano essi video o foto.

Per decretare chi sia il carnefice e chi sia invece la vittima abbiamo bisogno di prove valide: perché sennò davvero, ognuno di noi potrebbe accusare chiunque di aver commesso la qualunque.

Di Johnny Depp esistono: ci sono infatti svariati scatti fotografici che lo ritraggono con il volto tumefatto. Anche apparizioni pubbliche stesse.

Di Amber Heard invece, non abbiamo nulla. Non ci sono foto, non ci sono video e mai è comparsa in pubblico con il volto rovinato. Anche dopo il presunto lancio del cellulare non compaiono foto a dimostrazione della sua tesi.

Lei sostiene che, le uniche persone ad averla vista in quella condizione sono le amiche più strette e la sorella.

Amber Heard e l'articolo sul Washington Post

Siamo nel 2018 e l'attrice decise di scrivere un articolo sul Washington Post. In questo contenuto dichiara di essere una forte sostenitrice del movimento "Me Too" e di essere, a sua volta anch'essa vittima di violenza domestica.

In tutto ciò non cita mai l'ex marito Johnny Depp ma è palese che tutte le accuse da lei mosse fossero rivolte proprio a lui. E questo lo si capisce perché decide di scrivere in maniera poco velata ma senza puntare il dito contro qualcuno. Per lo meno non direttamente perché, indirettamente invece, lo fa eccome.

La reazione dell'attore ed il processo

Se la Heard si aspettava una reazione dall'ex marito, è stata presto accontentata. Depp infatti, dopo aver letto l'articolo, ha deciso di intentare una causa contro la ex moglie per diffamazione pubblica.

Quindi, nel 2019 parte la causa - la stessa di ora - e chiede ad Amber Heard un risarcimento di 50 milioni di dollari. Ma la Heard non ci sta affatto e, a sua volta, le fa causa per 100 milioni di dollari sostenendo che è una vittima di violenza domestica e, questi abusi, si sono manifestati durante tutto il periodo del loro matrimonio.

Depp non solo ha smentito tutto questo affermando che mai ha commesso forme di violenza verso la ex moglie, ma piuttosto, è stato l'esatto contrario. Afferma di aver subito lui stesso violenze fisiche e, quindi, deve essere considerato una vittima.

Allo stesso tempo, Depp fa causa anche al The Sun, noto quotidiano inglese, sempre per diffamazione. In quanto, venne scritto pubblicamente quanto "fosse abituale per lui picchiare la moglie". E, tali convinzioni, arrivavano solo per quanto affermava la Heard: non venne fatta nessuna indagine, si basarono bensì solo su quanto detto da lei.

Ad ogni modo, tale causa è stata persa da Depp. Fare causa ad un giornale, se sei un personaggio pubblico, è molto impegnativo. E questo perché? Perché se non hai delle prove che testimoniano in tuo favore e in grado di smetire quanto scritto, automaticamente, perdi.

Quello però che è davvero interessante e merita la nostra attenzione, è quello che ne esce da questa causa. Tutte quelle sfumature che non si conoscevano e che, ad oggi, sono spunto di riflessione importante.

In difesa dell'attore sono intervenute le ex mogli ed i figli e, tutti loro, hanno sempre sostenuto che, per quanto Depp sia violento con se stesso, ma mai e poi mai farebbe del male ad una donna. Quindi, andrebbero tutti, sostanzialmente, a difendere Depp accusando così la Heard di non raccontare la verità.

Ed effettivamente, dal processo con il The Sun molti si sono interrogati chiedendosi: "ma Amber Heard è davvero così sincera?"

Il processo ora in atto

Il 19 aprile 2022 è iniziato ufficialmente il processo tra gli ex coniugi. Nei primi quattro giorni abbiamo ascoltato solamente le testimonianze di Johnny Depp, il quale, ha raccontato di tutto e di più.

I giorni successivi invece, sono stati ascoltati i testimoni legali dell'attore. I testimoni dell'accusa hanno sempre la precedenza.

Una delle prime domande rivolte a Depp fu: "cosa le ha colpito della signorina Heard?" E lui, rispose dicendo che lo colpì il suo essere brillante ed una donna molto colta. Sempre basandosi in quanto detto da Depp, il vero carattere dell'attrice sarebbe uscito in un secondo momento.

E, continua Depp, dicendo che lei lo avrebbe sposato solo per la sua fama ed i suoi soldi, non di certo per sentimento puro. Depp la definisce come una donna "manipolatrice con disturbi borderline della personalità, aggressiva e violenta".

Inoltre, accusa la Heard di averlo fatto ripiombare nel tunnel dell'alcol e della droga. Nonostante la sua volontà di "venirne fuori" tramite delle cure farmacologiche, lei non glielo avrebbe permesso.

In tutto ciò, si stanno esaminando anche degli audio che lei registrava durante queste liti furibonde e, a dire il vero, non le rendono giustizia. Assolutamente no! Si sente benissimo quanto la sua persona sia effettivamente pericolosa ed aggressiva.

Continuando poi ad ascoltare video e testimonianze, si apprende che il dito di Depp, per il quale quando erano in Austriale dovette correre all'ospedale, non fu un incidente come dichiarò, bensì fu la moglie a ridurglielo in quello stato. In quel momento lei gli stava lanciando addosso tutta una serie di bottiglie di vetro e, una di queste, ha colpito il dito di Depp tagliando praticamente una falange.

E questa non è l'unica occasione dove Johnny è stato una vittima di violenza.

Ogni accusa di Amber Heard non ha alcuna testimonianza di contro, quelle di Depp sono documentabili mediante foto, audio e video.

Cosa chiede Amber Heard come risarcimento?

La signorina Heard, ovviamente, richiede "un indennizzo", ovvero:

7 milioni di dollari;

3 degli attici dell'ex marito (immobili che lei non aveva assolutamente comprato);

La macchina, una Range Rover;

Mantenimento a vita;

Milani: anche la cosmetica viene presa in causa

I legali della Heard in qualche modo, devono cercare di venirne a capo e portare dalla propria parte quanta più giuria possibile.

Per cui, inaspettatamente, citano un brand cosmetico, Milani. Affermando che, la loro assistita, nella borsetta portava sempre con se una palette di correttori al fine di coprire tutti i lividi ed i segni di violenza subiti.

Milani Cosmetics però non ci sta e pubblica un video nel quale afferma che, tale palette menzionata, uscì nel 2017, quindi, durante il periodo del loro matrimonio (2015) ancora non esisteva tale prodotto.

Una frase molto forte, che Depp ha detto uno dei primi giorni di processo è stata:

Non ho mai abusato di nessuno, se non di me stesso.

Affermazione molto importante e che racconta molto di tutta la situazione.

Un processo ancora lungo

Il processo andrà avanti ancora parecchie settimane. I testimoni da ascoltare sono tanti.

Noi lo seguiremo perché vogliamo davvero vedere che piega prenderà!