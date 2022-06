Dopo gli ultimi risultati ottenuti in campo giudiziario, non ci sarà più nemmeno una persona al mondo che potrà dire di non conoscere il suo nome. Johnny Depp è in tutto e per tutto la figura più famosa e seguita del momento, ma per capire davvero chi è e come è arrivato al successo è necessario dare uno sguardo alla sua carriera come attore e capire se potrà ritornare sul set dei prossimi film.

Film famosi e interpretazioni migliori

Johnny Depp non è soltanto un attore di grande fama internazionale ma prima di questo, un musicista e soltanto con l’esperienza acquisita un regista e un produttore cinematografico di tutto rispetto.

Nato nel 1963 in un piccolo centro industriale del Kentucky (USA), proviene da una famiglia numerosa della quale fa parte una delle figure di riferimento più importanti e significative della sua infanzia: il nonno.

Egli gli trasmette la passione per la musica e il gospel ma dopo la sua morte e i relativi traslochi da una città a un’altra, Depp si ritrova sperduto in un mondo nel quale è difficile inserirsi. Sin da piccolo fa fatica a fare amicizie, si chiude in sé stesso e nell’età dell’adolescenza si dimostra più propenso alla sperimentazione delle droghe che alle attività ricreative a cui i giovani sono interessati.

Fortunatamente, grazie allo zio scopre qualcosa che lo appassiona di più e presto fonda una band dove inizia a suonare la chitarra da autodidatta.

Con il successivo divorzio dei genitori, Depp si trasferisce dalla madre e con la band inizia a suonare nei locali notturni fino ad arrivare a fare da apertura e da spalla ai concerti di star famose come i Talking heads, i B52s e Iggy Pop anche se la realtà legata a un possibile successo sul palco non è così rosea come si aspetta.

Depp inizia così ad arrangiarsi con qualche lavoretto per guadagnare qualche soldo fino a che il destino gli fa incontrare Nicolas Cage che subito vede in lui del potenziale nell'arte della recitazione.

Il primo provino a cui Depp partecipa è quello per l’horror “Nightmare - Dal profondo della notte” ed è in questo momento che il mondo del cinema diventa la sua casa.

Dopo essersi iscritto al Loft Studio di Los Angeles, partecipa a diverse commedie fino a comparire nel film “Platoon”, vincitore di ben quattro premi Oscar.

Con la serie tv “I quattro della scuola di polizia” Depp diventa il nuovo idolo delle ragazzine e la sua fama sale alle stelle.

Poiché la fama e il successo ancora non gli bastano, decide di solcare nuovi orizzonti e la conoscenza con il regista Tim Burton segna per sempre la sua carriera in bene.

Il film che gli apre la strada è senza dubbio “Edward mani di forbice” del 1990, una favola postmoderna incentrata sul personaggio atipico di un giovane nato senza mani, sostituite poi da lunghe lame affilate.

Tra i film che gli hanno conseguito maggiore notorietà compaiono anche “Ed Wood” (1994) e “Paura e delirio a Las Vegas” (1998) ma il momento di svolta vero e proprio arriva con l’interpretazione del ruolo da patrogonista nel thriller “Il mistero di Sleepy Hollow” del 2000 e con “Blow”.

Grazie al suo innato talento e alla sua grande abilità nel dare a ogni personaggio un ritmo spontaneo, Depp conquista la parte del Capitan Jack Sparrow nella serie dei “Pirati dei Caraibi”. Una parte che non solo gli calza a pennello ma che rispecchia molti lati della sua personalità portandolo a ricevere la prima nomination agli Oscar della sua vita.

Tra un sequel e l’altro Depp ricopre i panni di Willy Wonka nel film “La fabbrica di cioccolato” (2005) fino a diventare doppiatore di un personaggio che gli assomiglia molto nel film d’animazione “La sposa cadavere” a fianco di Helena Bonham Carter ed Emily Watson.

Nel 2007 lo si vede protagonista in “Sweeney Todd - Il diabolico barbiere di Fleet Street” e vince il Golden Globe come miglior attore in un film commedia/ musicale.

Altre produzione cinematografiche si susseguono con gli anni rivelandogli ruoli sempre interessanti e allo stesso tempo molto in linea con il suo modo di essere ma nessuno di questi lo allontana troppo dal famoso pirata d’oltreoceano.

Nel 2008 infatti viene insignito del premio come miglior attore comico proprio per il ruolo di Jack Sparrow, per il quale lo stesso attore prova un affetto smisurato.

Le interpretazioni di fantasia continuano sulla linea di film come “Alice in Wonderland” (2010), “Dark Shadows” (2012), “Into the Woods” (2014) e “Animali Fantastici e dove trovarli” (2018) per il quale, purtroppo, non potrà presenziare al sequel per i motivi giudiziari che lo hanno intrattenuto di recente a causa della denuncia della ex moglie Amber Heard.

In quale film ha guadagnato di più e quanto rimane del suo patrimonio oggi

Johnny Depp ha prestato il volto a ruoli sempre molto complessi e attraenti, scegliendo con molta accuratezza a quale film dedicare il suo impegno e la sua dedizione come attore. Sebbene le opere cinematografiche siano davvero molte e i temi affrontati in ognuna di queste siano tra i più svariati, non è difficile capire quale gli abbia fatto guadagnare di più in termini economici.

Basti pensare che soltanto con l’interpretazione di Jack Sparrow nei film “Pirati dei Caraibi”, il cachet è stato di 22 milioni di dollari a cui bisogna aggiungere anche il compenso ottenuto con l’ultimo capitolo intitolato “La vendetta di Salazar”.

La pellicola che però gli ha fruttato di più è stata “Alice in Wonderland”, il live action in cui ha interpretato il Cappellaio Matto. In questa favola cinematografica l’attore è stato pagato 68 milioni di dollari ai quali si devono aggiungere i 10 milioni di dollari concernenti l’unica scena girata prima del suo licenziamento nel film fantasy “Animali Fantastici - I Segreti di Silente”. Ma a quanto ammonterebbe, dunque, l’intero patrimonio di Johnny Depp?

Senza contare le ultime vicende che l’hanno visto impegnato nel caso giudiziario con l’ex moglie Amber Heard, il patrimonio netto dell’attore dal 2010 al 2016 ammontava a 80 milioni di dollari. Considerando invece i relativi aumenti e le fasi decrescenti legate alle spese di avvocati e commercialisti sostenute per poter uscire da questo inghippo, la somma finale odierna ammonterebbe a 150 milioni di dollari.

Johnny Depp: come il processo ha danneggiato il suo lavoro

Il processo che l’ha visto coinvolto di recente per difendersi dalle accuse di violenza sessuale mosse dalla ex moglie Amber Heard gli ha fatto sborsare parecchio, soprattutto per pagare la difesa e le relative spese di mantenimento dell’attrice. Fortunatamente però, a vincere la guerra è stato lui, grazie al contributo dell'avvocatessa Camille Vasquez con la quale - secondo i rumors - ci sarebbe del tenero.

Il verdetto, giunto dopo settimane di esaminazione di prove e testimonianze, è arrivato giusto ieri come una boccata d’aria fresca e lo ha assolto dalle accuse seppur sia tenuto a risarcire all'attrice i 2 milioni di dollari per danno d’immagine. Per quanto riguarda Amber Heard, la condanna è il pagamento di 15 milioni di dollari per risarcimento danni, ossia 10 milioni di danni compensativi e 5 milioni di danni punitivi nei confronti dell'ex marito.

Johnny Depp dal canto suo si dice molto sollevato da questo giudizio finale, più dal punto di vista morale che dal punto di vista economico. L’attore si è sempre interessato alla verità indipendentemente dall’esito anche perché adesso dovrà fare i conti con una retrocessione di carriera non poco indifferente.

Dopo essere stato escluso dal franchise della Disney e non aver potuto continuare a ricoprire il ruolo del cattivo Grindenwald in “Animali Fantastici 3”, l’attore aveva ricevuto numerose etichette tra le quali quella di mostro che meritava di perdere il suo status di superstar.

Le accuse false e gravose rivolte a lui tramite i media hanno innescato una serie infinita di contenuti poco piacevoli che hanno avuto un impatto devastante sulla sua vita e sulla sua carriera di attore. Con qualche soldo in meno sul conto corrente ma con una soddisfazione in più, Johnny Depp non demorde e spera di poter tornare presto sul set dei prossimi film in uscita. La strada per recuperare i legami con le maggiori case cinematografiche è ancora lunga ma per fortuna, l'attore è sostenuto da un'orda di fan e da una bella schiera di amici conoscenti che finora hanno contribuito tanto a farlo sentire amato, sostenuto e difeso durante tutta la diatriba giudiziaria.

Il mondo del cinema arriverà, prima o poi, a dover fare una scelta. Dimenticare Johnny Depp e tutto il suo grande contributo alla settima arte rischiando di perdere fedeltà e ammirazione da parte del pubblico, o giocarsi il tutto e per tutto e mettere da parte ogni forma di giudizio nata a seguito delle informazioni trapelate dalle sedute in aula. L'attore ovviamente, non ha alcuna intenzione di forzare la cosa ma attende con grande speranza di poter ritornare a ricoprire ruoli importanti e chissà che le conoscenze con i più bravi registi del settore possano aiutarlo a velocizzare i tempi.