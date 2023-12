Demi Lovato presto all'altare: ecco chi è il futuro marito Jordan Jutes

Lei è una delle cantanti pop più amate in tutto il mondo e i fan sono in visibilio dopo l'annuncio delle imminenti nozze.

Demi Lovato sarà presto sposa e il futuro marito non è per niente un nome sconosciuto: ecco tutte le curiosità su Jordan Jutes.

Jordan Jutes: chi è il futuro marito di Demi Lovato

Dopo aver svelato chi è il misterioso fidanzato di Francesca Michielin, bisogna spostarsi oltreoceano per rivelare l'identità del futuro marito di Demi Lovato.

Jordan Lutes, conosciuto anche con il nome d'arte Jutes, è un cantautore canadese, grande appassionato di cinema e di basket.

La passione per la musica arriverà qualche anno più tardi, dedicandosi prettamente alla scrittura grazie alla firma del contratto con la Capital Records.

A causa dei tagli del budget legati al Covid, Jutes ha deciso di rompere il legame con la casa discografica, proseguendo la strada come artista indipendente.

La sua carriera ormai splende, grazie ai successi ottenuti con i suoi brani come When You're Around e Overrated e, proprio in questo settore, ha conosciuto Demi Lovato.

Demi Lovato e il colpo di fulmine con Jordan Jutes

La musica è stata galeotta ancora una volta: uno studio di registrazione è stato infatti il luogo in cui Demi Lovato ha conosciuto il suo futuro marito Jordan Jutes.

I due si sono incontrati durante la registrazione dell'ottavo album della cantante, Holy Fuck, e tra i due è stato un vero e proprio colpo di fulmine, come la stessa popstar ha dichiarato:

Siamo stati amici per poco tempo e poi abbiamo deciso di frequentarci. Sono super felice e lui è il mio migliore amico.

Non resta allora che scoprire tutti i dettagli sull'imminente matrimonio.

Le nozze tra Jordan Jutes e Demi Lovato

Se alcune star hanno interrotto il loro amore, come dimostra il divorzio tra Joe Jonas e Sophie Turner, c'è chi invece è pronto a giurarsi amore eterno all'altare, come Demi Lovato e Jordan Jutes.

Con un post sui social, la popstar ha rivelato il lieto evento con degli scatti fotografici che testimoniano l'avvenuta proposta di matrimonio.

Un grande diamante a forma di goccia realizzato in una lussuosa boutique di New York è l'anello scelto da Jutes per dichiarare il suo amore, a cui è seguita la risposta affermativa di Demi Lovato:

Amore mio, sono più che entusiasta di sposarti. Ogni giorno che ho trascorso con te è stato un sogno diventato realtà e non vedo l'ora di amarti per sempre.

Alla proposta sono seguiti i festeggiamenti con le rispettive famiglie a cui seguirà indubbiamente l'organizzazione dei preparativi per il lieto evento.

