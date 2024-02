Jori Delli: chi è, età, lavoro, vita privata, Fred De Palma

Chi è Jori Delli? Influencer attiva sui social network, in particolare Instagram, è impegnata sentimentalmente con il cantante Fred De Palma, che sarà in gara al Festival di Sanremo 2024. Scopriamo qualcosa in più sulla sua vita e sveliamo qualche dettaglio noto sulla relazione con De Palma.

Jori Delli: chi è, età, lavoro, vita privata

Jori Delli ha origini albanesi, è nata a Mestre, nel 1995, ma ha vissuto a Quarto D'Altino, in provincia di Venezia. Da poco ha compiuto 29 anni. Sin da giovanissima si è fatta notare e ha iniziato a lavorare in televisione negli studi di Sportitalia. Erroneamente è stata definita più volte una giornalista, ma è stata proprio lei a ribadire di non esserlo.

Delli è una modella ma anche un'influncer e infatti è molto attiva su Instagram, dove promuove diversi accessori di brand anche molto importanti. Il suo profilo: @joridelli, è ufficiale e verificato e vanta oltre 520mila follower. Si legge nella sua biografia che è "Owner", ossia proprietaria, di Natën, ma non sappiamo ancora di cosa si tratti in quanto non è ancora partito ufficialmente il progetto.

Jori Delli, prima di Fred De Palma, ha avuto una love story con Simone Camolese, figlio dell'ex calciatore ed allenatore Giancarlo Camolese.

La modella ed influencer ha provato anche a corteggiare l'attore statunitense Zac Efron, ma senza successo.

La storia d'amore con Fred De Palma

Già prima dell'estate 2023 girava voce di un presunto flirt tra Jori Delli e il cantante Fred De Palma, ma non la loro relazione non era ancora ufficiale. La storia d'amore tra i due è stata però ufficializzata subito dopo con un post su Instagram che li ha immortalati in piscina, al tramonto, mentre si baciavano.

La coppia, da allora, è sempre stata affiatata e lo dimostrano i vari post che condividono sui rispettivi profili Instagram. Uno degli ultimi scatti in cui sono insieme risale al mese di novembre 2023 in occasione del compleanno del cantante torinese. Nella descrizione, la giovane modella ed influencer, aveva scritto:

Tanti auguri. Ti amo per sempre.

Fred De Palma, a differenza della fidanzata, è leggermente più riservato e infatti condivide, per la maggior dei casi, post relativi alla sua carriera.

