Chi è Josh O’Connor? Volto nuovo del cinema e della televisione britannica ed internazionale, è pronto a conquistare un posto nel cinema dei “Big” ed affermarsi come grande attore. Ad oggi vanta già numerosi premi per le sue performance ed è ufficialmente candidato ai David di Donatello 2024. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo qualche dettaglio noto sulla sua vita privata.

Chi è Josh O’Connor, la sua carriera televisiva e cinematografica: dagli esordi al successo internazionale

Josh O’ Connor è nato a Southampton, in Inghilterra, il 20 maggio 1990. Dopo aver studiato presso la St. Edwards School ha studiato recitazione presso la Bristol Old Vic Theatre School conseguendo il diploma nel 2011, quando aveva 21 anni. Il suo esordio televisivo è avvenuto l’anno successivo nella serie Lewis. Successivamente ha ottenuto parti minori anche in rinomate serie come: Doctor Who (2013), Law & Order: UK (2013) e Peaky Blinders (2014).

Nel 2014 ha fatto il suo esordio cinematografico nella pellicola Posh e l’anno successivo ha recitato anche nel film di successo Cenerentola (2015). Dopo aver ottenuto anche altri ruoli sia al cinema che in televisione, Josh O’Connor ha raggiunto il successo internazionale grazie alla serie Tv The Crown, dove dal 2019 al 2020 ha interpretato il Principe Carlo (attuale Re d’Inghilterra) dalla terza alla sesta stagione.

Nel 2020 ha partecipato anche al film di successo Emma. nel quale ha interpretato Mr. Elton.

Tra i lavori più recenti in cui è stato protagonista O’Connor figurano i film: La Chimera (2023), diretto dalla regista italiana Alice Rohrwacher, e Challengers (2024) diretto sempre da un regista italiano: Luca Guadagnino.

I riconoscimenti televisivi e cinematografici di Josh O’Connor

Josh O’Connor è stato omaggiato dalla critica per il suo ruolo nella serie The Crown grazie al quale ha conquistato due prestigiosi premi cinematografici e televisivi individuali. Per le sue performance recitative ha ottenuto un Golden Globe e un Emmy Award nel 2021 come miglior attore in una serie drammatica. Nel 2020 e nel 2021 ha anche conquistato, insieme al resto degli attori di The Crown, il premio come miglior cast in una serie drammatica ai SAG Awards.

Josh O’Connor è pronto a conquistare anche l’Italia in quanto è candidato come miglior attore protagonista ai David di Donatello 2024. Il giovane attore britannico potrebbe vincere il tanto ambito premio grazie al ruolo di Arthur nel film La Chimera.

La vita privata di Josh O’Connor

Josh O’Connor a breve compirà 34 anni e nonostante faccia parte del mondo del cinema e dello spettacolo da più di 10 anni non ha mai fatto parlare della sua vita privata e risulta essere un ragazzo molto riservato.

Non sappiamo se sia fidanzato o meno e nemmeno se abbia figli. Il suo profilo Instagram ufficiale, che vanta oltre mezzo milione di follower, è: @joshographee. L’attore è solito condividere foto artistiche e video ed immagini relative ai film o alle serie a cui prende parte.

