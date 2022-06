La sua “I love you baby” è già disco di platino e, dopo 3 mesi dall’uscita, ancora presente nella top 10 delle classifiche streaming e radio: Lorenzo Jovanotti è pronto, anzi, prontissimo a dare finalmente il via al suo Jova Beach Party 2022, l’attesissimo ritorno del cantante sulle più belle spiagge d’Italia con l’obiettivo non solo di far conoscere i suoi ultimi lavori, ma anche e soprattutto di coinvolgere il pubblico festeggiando insieme il ritorno a una pseudo-normalità dopo ben 2 anni di stop forzato.

Le date del tour

L’ultimo singolo è solo un assaggio di quello che Jovanotti ha preparato per i suoi fan: le date del tour sono numerose e la voglia di esserci da parte del pubblico è già stata confermata dal sold out per le prime due tappe!

Il Jova Beach Party inizierà a luglio e proseguirà fino a settembre. Ecco le date imperdibili:

2 e 3 luglio 2022: Lignano Sabbiadoro

8 e 9 luglio 2022: Lungomare di Marina di Ravenna

13 luglio 2022: Area Verde di Aosta

17 luglio 2022: Ippodromo dei Fiori di Albenga

23 e 24 luglio 2022: Marina di Centerveri

30 e 31 luglio 2022: Lungomare Mennea di Barletta

5 e 6 agosto 20220: Lungomare Fermano

12 e 13 agosto 2022: Area Natura Village

19 e 20 agosto 2022: Lungomare Duca degli Abruzzi a Vasto

26 e 27 agosto 2022: Spiaggia Lido Fiori Flava Beach di Castel Volturno

2 e 3 settembre 2022: Spiaggia del Muraglione di Viareggio

10 settembre 2022: Aeroporto di Bresso-Milano

Il consiglio è di acquistare i biglietti il prima possibile dato che, a quanto pare, stanno andando decisamente a ruba!

Tipologie di biglietti

Anche in occasione del Jova Beach Party 2022 è possibile scegliere la tipologia di biglietto più adatta alle proprie esigenze, anche per i più piccoli. Ecco le opzioni:

Posto unico non numerato;

PIT, che include il libero accesso alla zona posta sotto al palco;

Abbonamento 2DayEntry Posto Unico, che consente l’accesso per l’intero weekend previsto in una stessa location;

Terrazza, che includo 1 accesso a una postazione esclusiva, 1 posto auto riservato, 1 posto moto, 1 pass personalizzato, 2 drink omaggio e una confezione regalo.

Per quanto riguarda l’ingresso dei minori:

bambini più piccoli di 4 anni : possono accedere allo spettacolo gratuitamente solo se accompagnati da un genitori o da un tutore legale e muniti di carta di identità;

: possono accedere allo spettacolo gratuitamente solo se accompagnati da un genitori o da un tutore legale e muniti di carta di identità; bambini più grandi di 4 anni : possono accedere all’evento solo se muniti di biglietto;

: possono accedere all’evento solo se muniti di biglietto; minori fino ai 16 anni: possono partecipare al concerto anche da soli, ma la responsabilità rimane comunque a carico dei genitori o dei tutori legali.

I rivenditori autorizzati sono:

Coloro che decideranno di acquistare presso altro rivenditore non potranno usufruire di determinati servizi, quali il cambio nominativo o la rivendita del biglietto.

Leggi anche: Fedez e J-ax LoveMi: scaletta cantanti e dove vederlo in tv

Svelati i super ospiti

Jovanotti, quest’anno, si è voluto superare: ad accompagnarlo nel suo personalissimo giro d’Italia all’insegna della musica, infatti, ci saranno numerosi cantanti, i cui nomi sono stati finalmente resi noti.

L’idea dell’artista, infatti, è di creare un’atmosfera magica, fatta di note e sorrisi, un momento in cui sentirsi liberi e lasciarsi andare con il corpo e la mente in buona compagnia!

Tra i tanti sicuramente Coez che, di recente, ha lanciato il suo ultimo singolo “Essere liberi” e Rkomi, che da Sanremo impazza nelle radio con il suo album Taxi Driver. A seguire Sangiovanni, che con Malibù e Farfalle pare proprio voler conquistare ogni singola classifica, e poi Diodato con la sua voce straordinaria.

Tananai, giunto ultimo a Sanremo, sta avendo in realtà un grandissimo successo, soprattutto ultimamente con l’uscita di “La dolce vita” insieme a Fedez e Mara Sattei, altra cantante attesa al party.

Un occhio di riguardo anche per la musica Indie in compagnia di Ariete e Coma Cose, per poi spaziare al mondo rap con Rocco Hunt, Luché e Willie Peyote! In molti, poi, sono già trepidanti per la presenza del grande Benny Benassi. Insomma, anche stavolta il Jova Beach Party si preannuncia una festa con i fiocchi!