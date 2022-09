Il Jova beach party giunge al termine: sabato 10 settembre la data finale del lungo tour estivo che ha divertito e fatto sognare migliaia di ragazzi e ragazze. Dopo Aosta, Vasto, Castel Volturno, Lignano Sabbiadoro e molte altre città, adesso è la volta di Bresso, nelle vicinanze di Milano. Nel Comune milanese si terrà l’ultima grande festa con ospiti del calibro di Tananai, Benny Benassi e Rkomi.

Sarà un evento con orario continuato nel senso che durerà tutto il giorno a partire dalle 14.00 con musica dal vivo e Djset. I Jova beach party sono tutti diversi dagli altri e così la scaletta della serata. Online è possibile acquistare gli ultimi biglietti.

Bresso, sabato 10 settembre ultima data del Jova beach party: orari e come arrivare

Il concerto più chiacchierato dell’estate sbarca nel piccolo comune lombardo, nella città metropolitana di Milano. Presso l'aeroporto di Bresso si terrà la data finale del tuor, il via alle danze sabato 10 settembre a partire dalle 14.00 e fino a notte inoltrata. A seguire ci saranno sul territorio operazioni di pulizia e bonifica dell'area, come nelle scorse settimane hanno richiesto le associazioni ambientaliste.

In occasione dell’evento il Comune ha ampliato le tratte di treni e autobus per facilitare la partecipazione dei fan. Per raggiungere l’ingresso principale di via Antonio Gramsci sono caldamente consigliati i mezzi pubblici per la difficoltà di parcheggio in prossimità dell'area concerti.

Da Milano basta prendere:

la metropolitana la linea M5 e scendere a Bignami

la metropolitana linea M1 fino a Sesto Rondò e camminare per 20 minuti

con la linea 4 del tram fino a via Ornato e camminare per 20 minuti

Per chi invece preferisce entrare dal varco in via Grandi la soluzione più comoda prendere la linea Cormano- Cusano in treno e poi camminare per 30 minuti circa.

La scaletta completa

Al momento non è nota in via ufficiale la scaletta dei brani che sentiremo sul palco di Bresso sabato 10 settembre. Come sempre si alterneranno i pezzi più famosi della carriera di Lorenzo Cherubini con nuovi brani frutto della collaborazione con gli ospiti sul palco, tra cui Rkomi e Tanani. Di seguito la scaletta completa delle precedenti date del Jova beach party:

Una tribù che balla

I love you baby

Sensibile all’estate

Viva la libertà

Sei un mito

Hanno ucciso l’Uomo Ragno

Gli anni

L’estate addosso

Sabato

Il sole sorge di sera

Musica

Il boom

Nuova era

Safari

Apri tutte le porte

L’Allegria

Fatti mandare dalla mamma

C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones

Ragazza magica

Baciami ancora

Sapore di sale

Le tasche piene di sassi

Tensione evolutiva

Penso positivo

Un raggio di sole

Megamix

Non m’annoio

L’ombelico del mondo

(Tanto)³

Gli immortali

Estate

Il più grande spettacolo dopo il big bang

Ti porto via con me Ragazzo fortunato A te

Gli ospiti della serata

Gli eventi di quest'estate hanno visto sul palco innumerevoli cantanti e Dj di fama nazionale e internazionale, tra questi anche Gianni Morandi. Il concerto di fine stagione a Bresso non fa eccezione.

Sono attesi sul palco: