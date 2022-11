Sognava di fare la cantante e di lavorare nel mondo dello spettacolo, ma la gravidanza ha cambiato tutti i suoi piani.

É così che Julia Elle ha deciso di diventare Disperatamente mamma, un personaggio che sul web ha catturato migliaia di follower, che quotidianamente guardano i suoi video e i suoi contenuti dove racconta la maternità in modo ironico e dissacrante.

In queste ore il suo nome sta rimbalzando sui social media a causa di una polemica che l'ha travolta in seguito alle parole del suo ex compagno Paolo Paone.

Ma scopriamo qualcosa di più su Julia Elle, Disperaramente mamma.

Julia Elle, Disperatamente mamma: chi è, vita privata e carriera

Trentaquattrenne torinese, Julia Elle inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo, mondo a cui dovrà rinunciare quando rimane incinta della prima figlia Chloe, avuta con l'ex compagno, il produttore discografico Paolo Paone.

É in quel momento che Julia inizia a costruire il suo personaggio sul web, Disperatamente mamma, account che produce contenuti dove racconta la maternità con toni ironici e divertenti, raggiungendo un pubblico via via sempre più ampio e che per molto tempo apprezza i video, i post e i libri dell'influencer.

Julia Elle e Paone hanno anche un secondo figlio, Chris, che nasce però quando il rapporto tra l'influencer e il compagno è già compromesso.

Nel 2019 il fidanzamento con l'imprenditore Riccardo Macario, con cui si sposerà nel 2021 e da cui avrà la terza figlia, Chiara.

Ad oggi Disperatamente mamma conta un seguito su Instagram di 651.000 follower e ha pubblicato ben 5 libri.

Bufera social su Disperatamente mamma: cosa sta succedendo

Nel corso degli ultimi giorni, il suo nome è stato sempre in tendenza su Twitter e su tutti i social e sul web in generale, non si fa che parlare della polemica nata a seguito delle parole di Paolo Paone, ex compagno di Julia Elle.

In un lungo post, Paone risponde alle accuse della content creator (che gli attribuiva la colpa di non essersi mai preso cura dei suoi figli sia sul piano economico che su quello relazionale), rivelando di non essere lui il padre del secondo figlio della donna.

La reazione di Julia Elle non tarda ad arrivare, la donna infatti risponde con una serie di storie Instagram dove racconta "la sua verità" e dove dice di aver mentito sulla paternità del suo secondogenito, unicamente per proteggere i propri figli e al tempo stesso per non rovinare l'immagine dell'ex compagno.

La donna aggiunge anche che la relazione con Paone non è finita perchè lui le ha comunicato di non amarla più, ma perchè a suo dire, l'uomo avrebbe tenuto per molto tempo un comportamento molto violento, sfociato in una lite dove le avrebbe puntato un coltello alla gola, davanti alla figlia Chloe.

Questo avvenimento l'avrebbe spinta a scappare e a chiedere aiuto ad un centro antiviolenza.

A quanto pare, sono molte però le cose che non tornano in questo racconto. I fan più attenti infatti, hanno rispolverato storie e post che sembrano contraddire il racconto della blogger e che immortalano lei, i figli e anche il nuovo compagno insieme a Paone in situazioni normalissime e da cui sembra evidente che all'interno della famiglia allargata regnasse un certo equilibrio.

Insomma, una situazione non molto chiara, che sicuramente regalerà ancora delle sorprese.

