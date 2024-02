Juliana Ghidini: chi è, età, lavoro, vita privata, Mr. Rain

Chi è Juliana Ghidini? Questo nome non dirà molto in quanto è una ragazza che non fa parte del mondo dello spettacolo sebbene sia fidanzata con Mr. Rain, noto cantante che si esibirà per la seconda volta al Festival di Sanremo. Scopriamo qualcosa in più sulla giovane che ha conquistato il cuore del cantante bresciano.

Juliana Ghidini: chi è, età, lavoro, vita privata

Dispiace deludere i più curiosi, ma non si hanno informazioni sulla data di nascita e sull'età di Juliana Ghidini. Sappiamo solo che è nata a Rio de Janeiro e ha vissuto a Castel Mella. Queste informazioni sono disponibili sul suo profilo Facebook, su cui è anche riportato il suo stato sentimentale: impegnata con Mattia Balardi (nome anagrafico di Mr. Rain) dal 7 maggio 2017.

Juliana Ghidini ama gli animali e questo si può notare dalle foto che pubblica sia su Facebook che sul suo profilo Instagram: @julianaghidinii. Ha due cani che si chiamano Tokyo e Sushi, a cui sono stati dedicate delle storie in evidenza. Su Instagram si definisce: Fan dei pisolini e dei cani.

Sempre sui suoi profili social, Juliana Ghidini ha condiviso alcune foto insieme a Mr. Rain mentre sono da soli o insieme a gruppi di amici in vacanza.

Non si conosce la professione della fidanzata di Mr. Rain e non sappiamo se sia una studentessa universitaria.

Mr. Rain e la storia d'amore con Juliana Ghidini

Mattia Balardi, in arte Mr. Rain, è un ragazzo molto riservato e solo in un'occasione ha parlato della sua fidanzata. Durante un'intervista rilasciata alla trasmissione Verissimo, il cantante disse della fidanzata:

Mi ha dato un aiuto pazzesco, è stato il braccio destro in questi ultimi sei anni e mi ha supportato molto. Ha sempre cercato di farmi vedere la realtà, che era distorta da come la vedevo io.

Mr. Rain, dopo aver sofferto per alcuni anni di depressione, oggi si sente pronto anche a mettere su famiglia. Il cantante bresciano aveva infatti dichiarato:

Diventare papà è sicuramente nei piani ma più avanti, ora ho un sacco di progetti che voglio portare a termine.

Al momento, dunque, Mattia e Juliana rimarranno in due ma non è detto che un domani non possa nascere un figlio dal loro amore.

