Tra i primi favoriti alla vittoria dell'Eurovision 2022 secondo i bookmakers ci sono loro: i Kalush Orchestra, la band che rappresenterà l'Ucraina per questa edizione della kermesse musicale. Secondo le scalette che sono già state divulgate, la loro esibizione è prevista per la prima serata martedì 10 maggio 2022. In attesa di poterli ascoltare per la prima volta sul palco del PalaSport di Torino, scopriamo qualcosa in più su di loro.

Eurovision 2022: chi sono i Kalush Orchestra, favoriti alla vittoria

Ma chi sono i Kalush Orchestra? Il gruppo di origine ucraina è formato dal rapper Oleh Psjuk e dai due musicisti Ihor Didencuk e MC Kilimen. La loro carriera musicale è molto giovane, o almeno lo è la carriera che hanno intrapreso come trio. Si sono infatti formati appena nel 2019 e hanno scelto di farsi chiamare come la città in cui è nato lo stesso cantante.

Hanno un album all'attivo ma sembra essere solo il primo di un promettente percorso dato che in pochissimo tempo dal loro esordio sono riusciti ad entrare la top five della classifica musicale ucraina.

Il successo riscosso dal gruppo è stato tale da venire selezionato dalla Nacional'na Suspil'na Teleradiokompanija Ukrainy (la principale emittente televisiva del Paese) per partecipre alla sesta edizione del contest Vidbir. Con la vittoria i Kalush Orchestra si sarebbero aggiudicati anche l'accesso all'Eurovision 2022.

Da secondi all'Eurovision a causa di una controversia

Nonostante il grande consenso accumulato nel pubblico, durante il Vidbir, i Kalush Orchestra si sarebbero però classificati secondi, appena dopo alla vincitrice Alina Pas. A lei, infatti, sarebbe andato il diritto di partecipare all'Eurovision, opportunità che però ha dovuto abbandonare a causa di una controversia che l'ha vista coinvolta.

La cantante è stata travolta dalle polemiche per un suo viaggio in Crimea, territorio che secondo gli ucraini sarebbe stato "rubato" dalla Russia. Il testimone è così passato ai Kalush Orchestra e al loro brano Stefania che al momento risulta essere il numero uno nelle classifiche ucraine.

Lo stile della band

Al di là di tutte le questioni politiche a cui è facile pensare quando si parla del conflitto tra Ucraina-Russia in quest'ultimo periodo, tra i motivi che danno questa band tra le favorite alla vittoria dell'Eurovision 2022 ci sono sicuramente anche le sonorità che caratterizzano i Kalush Orchestra.

Il loro modo di fare musica rispecchia i gusti della GenZ, la Generazione Z, che ha trovato modo di esprimersi attraverso la musica di tutto quel particolare filone di cui fanno parte l'hip-hop, il rap e la trap. Una cosa non da poco da tenere in considerazione, visto che proprio questa generazione si appresta a diventare una fetta molto importante della società, da tenere in considerazione.

Anche per omaggiare le proprie radici, il trio musicale ha mescolato questi generi che fungono un po' da linguaggio universale, alla musica popolare ucraina utilizzando anche strumenti musicali tradizionali come la telnka, una sorta di flauto.