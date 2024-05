Il nome di Karina Sapsai è pressoché sconosciuto al pubblico italiano. Ha attirato l’attenzione nel 2024, quando è stata scelta come concorrente dell’Isola dei Famosi 2024. Vediamo chi è, ripercorrendo la sua carriera e la vita privata.

Karina Sapsai: chi è la modella russa

Nata a Vladivostok, città situata nell’estremo oriente della Russia, Karina Sapsai è una modella e influencer. Appassionata di cinema e teatro, sogna fin da ragazzina di entrare a far parte del mondo dello spettacolo. A soli 18 anni ha partecipato ad un concorso di bellezza della sua cittadina ed è ha dato inizio alla sua carriera, diventando il volto di un programma per ragazzi.

Grazie a questo debutto in tv, Karina è stata notata da alcuni talent scout del settore della moda, che le hanno proposto di entrare in un’importante agenzia internazionale. Ha così iniziato a fare la modella, calcando le passerelle più importanti al mondo: dalla Cina alla Francia, passando per la Corea e il Giappone. Tra i brand più famosi che l’hanno vista sfilare ci sono: Versace, Valentino, Roberto Cavalli e Gucci. Inoltre, è il volto di marchi importanti, come Wella, L’Oreal, Pin-Up Stars e Hinnominate.

Contemporaneamente alla carriera in tv e nel mondo della moda, Karina ha portato avanti gli studi, laureandosi in Scienze dell’alimentazione. Da anni residente a Milano, la Sapsai è stata scelta come concorrente dell’Isola dei Famosi 2024. La modella è entrata in gioco a qualche settimana dalla fine del reality honduregno.

La vita privata di Karina Sapsai: chi è il fidanzato?

Fin dai suoi esordi nel mondo dello spettacolo, Karina Sapsai è sempre stata molto riservata. Non sappiamo, quindi, se abbia un fidanzato o sia felicemente single. Dai suoi profili social, super curati e dedicati soprattutto al lavoro, non compaiono scatti che facciano pensare ad una storia d’amore in corso.

Dalla sua bacheca Instagram traspare una grande passione per il suo lavoro, ma anche per lo sport e la corretta alimentazione. La modella russa pratica quotidianamente yoga e adora viaggiare. L’Isola dei Famosi 2024 è il primo reality a cui prende parte e, di certo, le servirà per farsi conoscere al pubblico italiano. Insieme a lei, sono approdati in Honduras altri nuovi naufraghi, ossia: il comico e attore Dario Cassini e Linda Morselli, nota soprattutto per le relazioni con Valentino Rossi e Fernando Alonso.