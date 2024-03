Tutto sulla cantante e attrice Kelly Rowland: ecco chi è, dalla carriera alla vita privata

C'è un nuovo film che sta spopolando su Netflix e il merito del suo successo spetta anche alla sua interprete, che è uno dei nomi più conosciuti nel mondo della musica. Scopriamo chi è Kelly Rowland, ripercorrendo la sua carriera a partire dal mondo della musica e arrivando ai ruoli davanti la macchina da presa.

Kelly Rowland, chi è il volto tanto amato del cinema americano

Tanti sono i film thriller presenti su Netflix e, tra questi, spicca Mea Culpa, una delle novità della piattaforma che vede protagonista Kelly Rowland.

Presente all'anagrafe con il nome Kelendria Trene Rowland, l'attrice nasce in Georgia nel 1981, iniziando la sua carriera nel panorama musicale internazionale. Prima di essere un'attrice Kelly è innanzitutto una delle voci più conosciute a livello musicale, in particolar modo nel genere R&B contemporaneo.

Il suo talento verrà presto notato, entrando a far parte di una delle band più famose di sempre.

La carriera musicale di Kelly Rowland e il successo con le Destiny's Child

Il successo di Kelly Rowland arriva velocemente: nel 1997 inizia la sua carriera in una delle band più famose degli anni '90, le Destiny's Child, componendo il gruppo assieme a Beyonce e Michelle Williams.

La fama arriverà in breve tempo grazie ai brani che hanno fatto la storia della musica internazionale: Survivor, Indipendentistica Women e Bootylicious sono solo alcuni dei grandi successi della band. Nel 2001 il gruppo annuncia una pausa, riunendosi solo qualche anno dopo con il disco Destiny Fulfilled, fino a sciogliersi definitivamente nel 2006.

La carriera di Kelly Rowland non si è però fermata qui: ecco tutto quello che c'è da sapere sulla cantante.

Dalla musica alla tv: una carriera inarestabile

Tante sono le attrici che sono passate dal mondo della musica a quello del cinema e, oltre Cher, vi è anche Kelly Rowland, una delle artiste più poliedriche di sempre.

Dopo la sua esperienza con le Destiny's Child, la cantante ha avuto modo di proseguire una carriera nel mondo musicale, divenendo giudice di X Factor e The Voice.

A questo però ha anche alternato la sua passione per il mondo del cinema e della televisione, prendendo parte ai film horror Freddy vs Jason e The Seat Filler, per poi prendere parte al film Netflix Mea Culpa.

La vita sentimentale

Tante sono anche le curiosità riguardo la vita sentimentale di Kelly Rowland che, nel 2000, ha conosciuto Tim Weatherspoon.

Galeotta fu la stessa Michelle Williams, sua collega nella band, la quale presentò Tim a Kelly: i due iniziarono ben presto a frequentarsi, per poi annunciare il loro fidanzamento quattro anni dopo.

Kelly e Tim si sono sposati nel 2014 e a coronare il loro amore è stata la nascita dei due bambini nel 2014 e nel 2021.

