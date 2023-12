Ecco cosa fa oggi Kevin di Mamma ho perso l'aereo: la vita di Macaulay Culkin

Macauly Culkin aveva solo 11 anni quando fu scelto dal regista Chris Columbus per interpretare il piccolo Kevin, il protagonista sveglio e intraprendente di Mamma ho perso l'aereo, uno dei film più amati e visti durante la stagione natalizia.

Tuttavia, dopo l'iniziale successo, la carriera dell'attore ha subito una grave crisi, accompagnata anche da diversi problemi personali. Ecco dunque com'è e che cosa fa oggi Macauly Culkin, il Kevin di “Mamma ho perso l'aereo”.

Chi è Macauly Culkin, Kevin in "Mamma ho perso l'aereo"

Macauly Culkin, nato a New York il 26 agosto del 1980, ha ottenuto diversi premi per la sua interpretazione di Kevin McCallister in Mamma ho perso l'aereo. Kevin, nel film, era un bambino che veniva dimenticato a casa tutti gli anni dalla famiglia in occasione delle vacanze natalizie.

Il film ottenne grande successo incassando più di 500 milioni di euro e permise a Macauly Culkin di guadagnare all'età di 11 anni quasi un milione di dollari.

È sempre stato molto riservato sulla sua vita privata, ma con il successo economico si associò una feroce battaglia legale fra i suoi genitori, conviventi ma non sposati, che si opposero per ottenere la custodia del figlio, poi vinta dalla madre.

Inoltre, le produzioni successive a cui partecipò Macauly Culkin, in particolare Richie Rich, il più ricco del mondo, non ottennero il successo sperato, e segnarono l'inizio del suo declino come attore. Questo momento segnò una ferita profonda nel giovane attore, anche in seguito alla perdita delle due sorelle per overdose e per un incidente.

Nel frattempo Culkin divenne molto amico di Michael Jackson, conosciuto durante la registrazione del videoclip di Black or White, e trascorse molto tempo a Neverland, la residenza di Jackson. Ad unirli era stato il sentimento di un'infanzia rubata e il rifiuto di crescere, testimoniando anche a favore del cantante durante il suo processo per pedofilia, riferendo di non essere mai stato molestato da lui.

Crescendo, non mancarono i problemi legati alla droga, che portarono ad un suo arresto nel 2004 per il possesso di marijuana e diversi medicinali a base di benzodiazepine (utilizzati per la cura dell'ansia). Culkin fu poi rilasciato su cauzione.

Stella sulla Walk of Fame: quando l'ha ricevuta e perché

A 30 anni dall’uscita del film, Macauly Culkin ha ricevuto la classica stella rosa con contorni dorati sulla famosa strada di Hollywood della Walk of Fame, che si estende per oltre 2 chilometri su entrambi i lati della strada.

La sua è la 2675° stella e appartiene alla categoria Motion Pictures. Alla cerimonia era presente anche Catherine O’Hara, interprete della mamma di Kevin nel film. L’attore, che oggi ha 43 anni, è stato accompagnato dalla compagna Brenda Song e dai suoi due figli Dakota e Carson.

Leggi anche: Falling for Christmas, il film Netflix per un Natale di risate e amore: la recensione