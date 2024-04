Chi è Khady Gueye: vita privata e curiosità sulla modella

Il nome di Khady Gueye ha attirato l'attenzione del grande pubblico perché è stata scelta come concorrente dell'Isola dei Famosi 2024 da Vladimir Luxuria. Vediamo chi è, ripercorrendo la sua carriera e la vita privata.

Khady Gueye: chi è la concorrente dell'Isola dei Famosi 2024

Classe 1997, Khady Gueye è nata il 7 aprile in Senegal, sotto il segno zodiacale dell'Ariete. E' arrivata in Italia quando aveva 6 anni, insieme alla mamma e ad uno dei fratelli minori, per ricongiungersi con il padre che da tempo lavorava nel Belpaese.

Ancora minorenne, Khady è stata notata per strada da un talent scout e così ha iniziato a muovere i primi passi come modella. Suo papà, però, non era d'accordo e le ha imposto di portare a termine gli studi. Dopo il diploma presso l'Istituto Tecnico per il Turismo, Gueye ha deciso di riprendere in mano la carriera da indossatrice.

Ha ottenuto quasi subito un discreto successo, tanto che è ben presto riuscita a mantenersi da sola a Milano. Nel 2021, Khady ha debuttato in televisione, precisamente nel programma Ex on the beach 3, dove l'ex fidanzato Diego era in gioco. Nel 2024, è stata scelta come concorrente dell'Isola dei Famosi. Ha dichiarato che sognava da tempo di diventare naufraga del reality honduregno perché ha uno spirito avventuriero ed è molto competitiva.

La vita privata di Khady Gueye: chi è il fidanzato?

In merito alla vita sentimentale di Khady Gueye non ci sono molte informazioni. Sappiamo che nel 2021 ha partecipato a Ex On The Beach perché il suo ex fidanzato Diego era tra i concorrenti. Nell'estate 2023, invece, il suo nome è stato accostato a quello di Irama. Il settimanale DiPiù ha pubblicato un'intervista in cui la modella ammetteva il flirt con il cantante, ma lei ha smentito tutto:

Non sono la fidanzata di Irama e hanno totalmente storpiato le parole che ho detto nell’intervista. Sto già prendendo provvedimenti a riguardo […] Lui ha la sua vita io ho la mia non è la prima volta che mi associate a lui non stiamo insieme.

Pur essendo stata paparazzata più volte con Irama, Khady ha smentito una relazione in corso. Al momento, non sappiamo se sia single o fidanzata. Di certo, se dovesse avere un compagno il suo nome verrebbe presto a galla. Sul suo profilo Instagram, estremamente curato ma dedicato per lo più al lavoro, non ci sono scatti che facciano pensare ad una love story.