Chi è Kia: vita privata e curiosità sulla nuova allieva di Amici 23

Kia ha attirato l'attenzione del grande pubblico perché è diventata una nuova allieva di Amici di Maria De Filippi. Sarda di origine, viene da una famiglia d'arte. Scopriamo chi è e quali sono le curiosità sul suo conto.

Chi è Kia: tutto sulla nuova allieva di Amici 23

All'anagrafe Chiara Letizia Faedda, Kia è nata nel 2004 a Cagliari. E' cresciuta in una famiglia di artisti. Sua madre ha sempre cantato, mentre il padre è stato uno dei primi dj tech-house della Sardegna. La nuova allieva di Amici 23 ha studiato al conservatorio e suona la chitarra e il pianoforte.

E' arrivata per la prima volta nella scuola di Maria De Filippi il 7 gennaio 2024, per sostenere una sfida con Martina. Ha portato in scena la bellissima canzone Il genio del bene di Mina, mentre la rivale ha optato per Addicted to You di Avicii. Kia ha perso la gara, ma la professoressa di canto Lorella Cuccarini ne è rimasta colpita e ha chiesto alla produzione di poter inserire un nuovo banco ad Amici. I docenti si sono riuniti in consiglio e tutti hanno votato per il "sì". Così, Chiara Letizia ha ottenuto la maglia ed è entrata a far parte del talent di Canale 5. "Mi sei piaciuta sin da subito, ti avevo notata ai casting", ha sottolineato Lorella quando le ha dato la bella notizia.

La vita privata di Kia: è fidanzata?

Per quanto riguarda la vita privata di Kia, non abbiamo informazioni. Non sappiamo se abbia un fidanzato o sia single. I suoi profili social, sia Facebook che Instagram, contengono pochissime condivisioni. Sembra quasi che siano stati aperti da pochi giorni. Pertanto, non possiamo ipotizzare una storia d'amore, una semplice frequentazione o un banale flirt.

Tornano alla sua carriera, sappiamo che fino ad oggi non ha mai pubblicato una canzone. La scuola di Amici le servirà anche per questo. Di certo, da qui alla fase del Serale, Kia avrà la possibilità di farsi conoscere e, magari, di lanciare il suo primo inedito.

Stando ad alcune indiscrezioni, la prima puntata del Serale dovrebbe andare in onda sabato 23 marzo, subito dopo la fine di C'è posta per te. In questo modo, Mediaset si assicura l'ennesimo successo di ascolti firmato da Maria De Filippi. Salvo cambiamenti dell'ultimo minuto, questa fase del talent dovrebbe essere composta da una decina di dirette. Se così fosse, Amici 23 dovrebbe andare in onda con la finalissima il 25 maggio.

E' bene sottolineare che se la tabella di marcia dovesse essere questa, dopo la fine del talent, ci sarebbero solo un paio di settimane di distanza dall'inizio della nuova stagione di Temptation Island. Ovviamente, si tratta di semplici ipotesi. Per ora, Mediaset non ha diffuso alcun comunicato.