Ossimoro, testo e significato della canzone di Kid Lost

Kid Lost è un giovane cantante di Napoli che si sta facendo strada nel mondo del rap. Attivo già da diversi anni, ha raggiunto la notorietà del grande pubblico grazie alla partecipazione al talent in onda su Netflix "Nuova scena".

La sua canzone "Ossimoro" è molto apprezzata dal pubblico. Il titolo allude alla figura retorica che consiste nell'accostamento di due termini contrari. Ecco il testo e il video musicale.

Ossimoro di Kid Lost: il testo completo della canzone

Il testo integrale della canzone rap di Kid Lost:

Tu sei la morte piu dolce che abbia mai visto

La condanna a vivere il riscontro scontato di ogni imprevisto

Sei tutto in questa stanza un’eguaglianza impari

Sei il suono del silenzio assordante che rompe i timpani sei

Tutto ciò che porta ad essere

Una ninna nanna lenta che alimenta la calma del mio malessere

Sai tessere le tessere della mia trama ed essere o non essere sembra non essere più la domanda

Puoi capirmi oppure puoi colpirmi a vuoto

Ma non puoi riempirmi il vuoto se sei spaventato dal mio lato innocuo

Guardami ballare immobile, ingabbiare qualche rondine scappare e correre restando nello stesso luogo

Potrei guardarti piangere per ore

Solo perché il tuo dolore

Da un colore nero al chiaro dei miei sbagli

Ascoltare il rumore della tua anima che muore ha il sapore di un dolce veleno pieno di rimpianti

Il tempo che passa rivela chi puoi avere accanto e chi davvero ti può voler bene

Tu hai detto ci tengo e io mi sono fidato pure sapendo non fosse vero

Avevo bisogno dell’amore che provi solo per combattere l’odio che provo

Noi siamo sbagliati e non siamo perfetti ma spiegami tu la perfezionea che serve

Ti prego sto male, dimmi qualcosa

Lo sai bene se piangi io ci sono

Una parola fa male come una droga perché pompa il veleno che arriva al cuore

E forse li hai persi tutti quei momenti o li stai conservando per un’altra vita

E io sono un uomo che non parla solo di promesse forse di me è questo che non hai capito

Ti dissi non sono pronto per un figlio

Proprio quel giorno persi il lavoro

Tu volevi un uomo che poi mi somiglia

Dicevi se mi vuoi bene ce la faremo però non voglio bene nemmeno a me stesso e vorrei dargli solo una vita diversa , una villa col mare e con il marmo a terra, dettagli che cambiano le cose per sempre

Non ci ho mai creduto che mi vuoi bene

Ho ancora i tuoi sbagli sulla pelle

Quando me ne vado non torno indietro mai

Non si torna indietro

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http://

Il brano è prodotto da Andry The Hitmaker Prodotto da Fremantle and ILLMATIC Film Group Regia Asia J. Lanni & Nicola Bussei Production Manager Fremantle: Linda Mammana Produttore Esecutivo DOP Alessandro Luisi.