Arrestato Killer Mike: chi è, età, carriera, vita privata, Grammy

Chi è Killer Mike? Il rapper è stato arrestato, con grande stupore tra i presenti, subito dopo la premiazione ai Grammy Awards 2024. Scopriamo le motivazioni che hanno fatto scattare le manette e conosciamo qualcosa in più sul pluripremiato rapper statunitense.

Chi è Killer Mike, il rapper arrestato durante la cerimonia dei Grammy Awards

La notte tra il 4 e il 5 febbraio 2024, seguendo il fuso orario italiano, si sono svolti i Grammy Awards 2024, che sono i premi più importanti e prestigiosi legati al mondo della musica. Tra gli artisti più premiati figura proprio Killer Mike, che ha trionfato in tre categorie: Miglior album rap, Miglior canzone rap e Miglior performance rap.

L'artista era felicissimo per i traguardi raggiunti ma, nel backstage del teatro dove si stavano svolgendo i Grammy, per motivi ancora ignoti all'opinione pubblica, è stato protagonista di una lite che è sfociata in rissa. Gli agenti della polizia di Los Angeles hanno subito arrestato il rapper e lo hanno condotto in centrale in manette.

L'arresto è stato confermato dalla polizia di Los Angeles che in una nota resa nota dalla stampa statunitense ha riferito:

Domenica 4 febbraio, subito dopo le 16:00, un maschio adulto è stato arrestato e ammanettato per un alterco fisico avvenuto al 700 di Chick Hearn Court. Il sospettato, arrestato e trasportato alla divisione centrale della Polizia di Los Angeles, è stato identificato come Michael Render, 48 anni. Accusato di reato minore, è in procinto di essere rilasciato.

Sulla piattaforma X, ex Twitter, stanno circolando alcuni video del momento in cui il rapper viene trasportato in manette fuori dal teatro.

La carriera e la vita privata di Killer Mike

Killer Mike è il nome d'arte di Michael Render, 48 anni, nato ad Atlanta il 20 aprile 1975. La sua vita non è stata semplice e infatti, parlando del suo passato, ha detto nel suo discorso durante la premiazione dei Grammy:

A 20 anni, pensavo fosse bello essere uno spacciatore. A 40 anni ho iniziato a fare i conti con i rimpianti e le cose che avevo fatto. A 45 anni ho cominciato a fare rap per raccontare la mia vita, a 48 provo un'enorme empatia e simpatia per ciò che ero.

L'esordio nel mondo del rap di Killer Mike è avvenuto nel 2000, quando ha preso parte dell'album Stankonia, del gruppo OutKast. Nel 2003 ha pubblicato il suo primo album da solista: Monster. L'ultimo album di Killer Mike risale al 2023 ed è: Michael, che ha vinto il Grammy come miglior album rap.

Killer Mike, nel 2013, ha fondato i Run the Jewels insieme al collega El-P. Il gruppo ha pubblicato quattro album in studio e un album di remix.

Dal 2006, Killer Mike, lavora anche al cinema e in televisione. Tra i film noti a cui ha preso parte si ricordano sicuramente: Baby Driver - Il genio della fuga (2017) e City of Lies - L'ora della verità (2018).

Per quanto riguarda la vita privata di Killer Mike, fatta eccezione per il suo passato di cui ha parlato nel discorso dei Grammy, non si hanno molte informazioni. È sposato dal 2006 con l'ex rapper Shana Render e la coppia non ha figli.

