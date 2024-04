Chi è Kina: tutto sul produttore musicale che ha raggiunto miliardi di ascolti su Spotify

Il mondo della musica italiana si arricchisce grazie al talento di un produttore musicale che ha scalato tutte le classifiche.

Tante le curiosità riguardo a Kina: ecco chi è il produttore che ha superato tutti i record.

Kina: chi è il produttore musicale dei record

Il settore della produzione musicale è ricco di talenti e, dopo quello di Michelangelo, arriva alla ribalta anche il nome di Kina, il producer che ha superato tutti i record nel mondo della musica.

Nome d'arte di Pasquale Renella, Kina è il giovane produttore di 24 anni che, dalla sua cameretta, ha raggiunto miliardi di ascoltatori provenienti da tutto il mondo su Spotify.

La fama raggiunta in tempi record rende la sua carriera ancora più misteriosa: scopriamo chi è Kina e tutte le curiosità sulla sua vita.

Dalla cameretta ai miliardi di ascoltatori: chi è Kina

Nato nel 1999, Kina sviluppa sin da bambino una forte passione per il mondo della musica, interessandosi al genere elettronico grazie all'aiuto del padre.

Aiutandosi con dei tutorial su YouTube, pubblica su SoundCloud le sue prime canzoni, fino ad arrivare a firmare prestigiosi contratti con la casa discografica Columbia Records in America.

Grazie al suo talentato, Kina ha superato tutti gli ostacoli nel mondo musicale, ottenendo risultati che sbaragliano anche i suoi colleghi più affermati.

Get you the Moon: il brano che ha lanciato Kina

Il brano Get you the moon ha lanciato il talento di Kina, portando il produttore a ottenere un successo mai visto prima nell'ambito musicale.

Sono miliardi gli ascoltatori che hanno scaricato il suo pezzo, ottenendo così uno dei migliori risultati mai raggiunti dai cantanti italiani su Spotify, come Laura Pausini ed Eros Ramazzotti.

Il lavoro non è però finito qui: Kina è pronto a sfornare nuove hit che potrebbero raggiungere vette ancora più alte.

