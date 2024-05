Ha inizio il 10 maggio il nuovo talent show condotto da Milly Carlucci, L’acchiappatalenti, che ancora prima di sbarcare sul piccolo schermo è costretto a rinunciare alla partecipazione del famoso comico Nino Frassica a causa del grave lutto del fratello Matteo. Prende il suo posto nel programma la vincitrice dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle, Wanda Nara. La showgirl argentina entra come uno dei talent scout del programma insieme a Teo Mammucari, Francesco Paolantoni, Mara Maionchi e Sabrina Salerno. Ma in cosa consiste il loro ruolo e come funziona L’acchiappatalenti?

Il nuovo talent show in cerca di talenti: come funziona L’acchiappatalenti

Il format de L’acchiappatalenti, proposto da Frementle, prevede un’intensa competizione tra Teo Mammucari, Francesco Paolantoni, Mara Maionchi che ultimamente si è trovata protagonista di una grande polemica, Sabrina Salerno e Wanda Nara, ossia gli acchiappatalenti che devono dimostrare la loro capacità nel riconoscere il vero talento.

A seguito dell’esibizione di ogni talento individuato dai talent scout, questi dovranno confermare la loro scelta oppure rinunciare e trovarne un’altra. La vittoria dei partecipanti dipende dal voto della giuria composta da 3 personaggi famosi, la cui presidentessa è Simona Ventura, e quello del pubblico. Chi vince arriva alla competizione finale, prevista per l’8 giungo.

La scelta dei talent scout: chi si esibisce

Gli acchiappatalenti devono scegliere tra una serie di performer di ogni età e provenienza, che si cimentano in discipline diverse: cantanti, ballerini, acrobati e non solo. I partecipanti non sono necessariamente nuovi talenti, ma possono anche essere personaggi che hanno già partecipato a show italiani o internazionali di qualsiasi genere.

Oltre all’intuito, gli acchiappatalenti devono anche avere la velocità e capacità di argomentare la propria scelta per convincere la giuria e il pubblico a votare per il proprio talento.

Quando inizia il nuovo talent show

La prima edizione de L’acchiappatalenti è composto da quattro puntate e la finale, che a partire dal 10 maggio 2024 vanno in onda ogni venerdì su Rai1 in prima serata, dalle 21.30 alle 24.00.