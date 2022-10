Per due sere consecutive, il 15 e il 16 ottobre, il teatro Garbatella metterà in scena uno spettacolo dedicato alla famiglia Fabrizi, Aldo e la famosa Sora Lella.

"L'acqua e la farina”, due elementi diversi tra loro ma che insieme danno vita a innumerevoli ricette. Questo è il nome dello spettacolo teatrale che andrà in scena nella Capitale nella serata del 15 e del 16 ottobre rispettivamente alle ore 21.00 e alle 18.00. L'appuntamento è al Teatro Garbatella Piazza G. Da Triora, 15 Roma.

Lo spettacolo mette in luce, per la prima volta, il rapporto dei due fratelli Aldo e Lella, conosciuta come la “Sora Lella”, in una visione intima e completamente inedita rispetto alle altre produzioni.

Il testo è nato dalla collaborazione tra Antonio Nobili e Alessio Chiodini, gli attori che calcheranno le scene sono: Mary Ferrara nei panni della Sora Lella, Mauro Trabalza nel ruolo di se stesso cioè il nipote della Sora Lella, Luigi Nicholas Martini nel ruolo di Aldo Fabrizi, Enrico Tamburini in veste di conduttore, Ilaria Mariotti nel ruolo di Teresa, la collaboratrice della trattoria.

Vedremo uno spaccato della famiglia romana più nota di sempre tra vicende personali e “avventure” nella trattoria della Sora Lella, da cui lo spettacolo trae ispirazione e sentimento. Tutto parla della “romanità” e non è casuale la scelta di mettere in scena lo spettacolo a Garbatella, quartiere popolare per eccellenza e simbolo di genuinità.

Sul palco ci sarà Mauro Trabalza che ha accettato di interpretare se stesso mettendo a frutto gli studi teatrali fatti da ragazzo. Queste le parole riguardo "L'acqua e la farina”:

“Antonio è stato bravo a dipingere il mio personaggio, un ritratto di me stesso, bonaccione, ironico, legato alla tradizione che mi corrisponde appieno. Credo molto nelle radici nella famiglia, io ho avuto la fortuna di avere nonna che ci raccontava tutto. Ne ho fatto tesoro e quei ricordi, fanno parte di me. Qui la gente si fidanzava, si incontrava, faceva conversazione e il ristorante è pregno dell’energia di nonna e di papà. Tutti i ricordi che hanno delineato lo spettacolo sono tratti dal libro di mio padre, che è la storia della mia famiglia. Qui ancora oggi, aleggia lo spirito di nonna insieme al profumo dell’amatriciana.”

Nei panni della Sora Lella ci sarà Mary Ferrara, attrice, critica teatrale cinematografica e musicale, personaggio rappresentato a 360° in una combinazione di forza e fragilità.

“Mauro mi ha vista lavorare e ha avuto l’idea. Subito dopo, mi ha chiesto di scrivere questa cosa e, cosa che mi ha davvero colpita, di interpretare sua nonna. Mai avrei pensato di farlo, l’ho amata tanto e la sua richiesta mi ha spiazzato. Ho pianto per l’enorme responsabilità, ma ho voluto fidarmi di quello che lui diceva di aver visto in me. Ho coinvolto Antonio e Alessio e capito che Mauro, così fondamentale, doveva interpretare sé stesso. Il mio ruolo non è la sora Lella degli ultimi anni, quella di Verdone, per intenderci, ma più giovane. Ho fatto un grande lavoro per entrare nella parte. Una delle tante sfide è stata riuscire a fare la sua risata: vedere Mauro, che mi guarda con gli occhi lucidi, è stata la conferma che, sì, era quella di sua nonna. Il nostro è un modo di lavorare genuino e appassionato che ha dato vita ad una commedia delicata, poetica”.

I biglietti per assistere allo spettacolo teatrale si possono acquistare online oppure al numero 06-0406, anche via Whatsapp. Il costo è di 18 euro mentre scende a 15 euro per gli under 18, gli over 65 e i disabili.