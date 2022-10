Dopo vari rumors sulla crisi con Mauro Icardi, sembrerebbe che il matrimonio tra l’ex capitano dell’Inter e la focosa argentina Wanda Nara, sia giunto al capolinea anche se, per ora, non si hanno notizie su una possibile separazione o divorzio. Dopo che l’ex marito è uscito allo scoperto confermando la relazione con la modella Eugenia Suarez, anche l’ex moglie si rivela innamorata di un rapper 22enne, L-Gante. Scopriamo qualcosa di più su lui, lavoro, vita privata e come si sono conosciuti.

Wanda Nara è davvero innamorata? Ecco cosa abbiamo scoperto sulla nuova fiamma L-Gante

Ebbene sì, la showgirl amata da tutti gli uomini ha dichiarato di essere innamorata, Di chi? Di L-Gante, un rapper argentino 22enne. Sembrerebbe che tutto sia nato per caso: i due infatti avevano girato insieme un videoclip musicale “El Ultimo Romantico” il quale ha riscosso un enorme successo. Chissà, magari è proprio tra una ripresa e l’altra, uno scambio di sguardi e la scintilla è esplosa! L’ex marito non sembra aver preso molto bene la notizia che, dopo aver visto le prime foto della nuova coppia, ha espresso il suo dissenso in modo piuttosto pungente. Le parole di Icardi:

“La verità è che non sono disposto a continuare ad aiutarla e a difendere l’indifendibile” continua “Con i suoi atteggiamenti è lo zimbello del mondo”

Lo sfogo dell’ex marito sembra non scalfire Wanda, la quale si espone notevolmente spendendo parole a favore della sua nuova fiamma L-Gante. Ecco cosa dice Wanda del rapper argentino:

“È una persona molto buona e molto autentica, ha un cuore enorme.”

Cosa sappiamo su L-Gante: vita privata e carriera

Elian Angel Valenzuela, in arte L-Gante, è il nuovo amore della showgirl e attrice argentina. Nato anche lui in argentina il 5 aprile del 2000, contro i 35 della nuova fidanzata, si è affermato da poco sulla scena musicale come rapper raggiungendo un notevole successo in poco tempo. Il suo nuovo genere di rap ha conquistato grandi e giovani, facendo rivivere nel ritmo proprio della rap, la tipica musica latino americana, tanto che lo stesso presidente Alberto Fernandez ha richiesto una sua esibizione. Seguitissimo sui social, il giovane talento vanta 5,2 milioni di follower collocandosi così come uno dei rapper più seguiti della classe 2000.

Tra i suoi singoli più famosi ricordiamo: Malianteo 420, Bar, Combi Nueva, El ultimo romantico in cui nel video compaiono proprio insieme L-Gante e Wanda Nara.

