"La Fortuna" è una serie tv spagnola di sul genere del thriller che si basa sulle vicende raccontate nella graphic novel "Il tesoro del Cigno Nero" di Guillermo Corral e Paco Roca e, a sua volta, ispirata ad una storia vera. Ecco tutto quello che sappiamo su qualche curiosità, la trama e il cast.

"La Fortuna": la trama avvincente della serie tv

La serie tv prosegue in una lotta tra culture e generazioni diverse, per aggiudicarsi tesoro e ragione. La storia è quella di Frank Wild, un cacciatore di tesori che durante una delle sue missioni sul fondale atlantico si imbatte in un tesoro perduto all'interno de "La Fortuna", antica nave spagnola affondata in acque portoghesi dalla marina britannica nel 1804.

Ma a chi appartiene davvero questo tesoro? Agli Stati Uniti oppure alla Spagna? La questione non è così semplice. Wild non può semplicemente entrare in possesso di un tesoro tanto famoso solo perché è stato il primo a trovarlo. Dall'altra parte infatti c'è Alex Ventura, giovane diplomatico che si ritrova ad essere alla guida di una missione per recuperare il tesoro sottratto da Wild.

Il cast della serie

Nel cast de "La Fortuna" troviamo Stanley Tucci nei panni di Frank Wild e Alvaro Mel in quelli di Alex Ventura, sono loro infatti i protagonisti della serie, che danno due punti di vista differenti alla storia: quello americano e quello spagnolo.

Accanto a loro anche Ana Polvorosa, che interpreta Lucia, la funzionaria pubblica che cercherà di recuperare il tesoro insieme ad Alex, T'Nia Miller nei panni di Susan McLean, avvocato di Wild. Completano poi il parterre di attori Clarke Peters che per la serie è Jonas Pierce, Karra Elejalde che è invece il ministro della cultura, Manolo Solo e infine Pedro Casablanc ambasciatore spagnolo.

Alcune curiosità sulla graphic novel e sulla serie tv

Lo abbiamo accennato all'inizio dell'articolo, "La Fortuna" si basa sui racconti de "Il tesoro del Cigno Nero", una graphic novel che racconta la scoperta del relitto di un galeone che contiene un tesoro chiamato "cigno nero" proprio per la sua rarità.

A trovarlo immerso nelle acque dello Stretto di Gibilterra è una compagnia statunitense specializzata nel recupero di tesori. La notizia si diffonde e la Spagna rivendica la proprietà del tesoro perché trovato all'interno di un antico velliero sotto la sua bandiera.

Come dicevamo poi, ad interpretare Frank Wild è Stanley Tucci, vincitore di due Golden Globe e candidato agli Oscar come miglior attore non protagonista per il celebre film "Amabili resti". L'attore è noto anche per aver interpretato Caesar Flickerman, il maestro di cerimonia di "Hunger Games".

Alvaro Mel invece, classe 1996, che per "La Fortuna " è Alex Ventura inizia la sua carriera nel 2018 per poi spopolare nella serie tv di TVE "La otra mirada". Nel 2019, a proposito di navi è il caso di dirlo, sbarca anche su Amazon Prime Video con la serie "Madres. Amor y vida".

A proposito di premi e candidature inoltre, nel 2021 quando "La Fortuna" è stata candidata come miglior serie di finzione, lo stesso Alvaro Mel è stato candidato come miglior attore per serie tv.