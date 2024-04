La pupa e il secchione 2024: conduttori, concorrenti e anticipazioni della nuova edizione

Il programma di intrattenimento di Mediaset torna con una nuova edizione a partire da mercoledì 10 aprile 2024.

La vita del programma è stata tortuosa, iniziato nel 2006 con la prima stagione, la seconda edizione viene prodotta nel2010, per poi tornare nel 2020 e 2021 con una rivisitazione chiamata La pupa e il Secchione e viceversa. Nel 2022 Barbara d'Urso ha condotto la quarta edizione chiamata La pupa e il Secchione show.

Nel 2024 si è giunti alla quinta edizione. Quali sono le novità, i concorrenti e le anticipazioni del la Pupa e il Secchione 2024?

La Pupa e il Secchione 2024: chi è il nuovo conduttore

Torna lo storico conduttore del programma Enrico Papi, che aveva presentato le prime due edizioni.

La giuria sarà invece composta da Candida Morvillo e Paola Barale, co-conduttrice della seconda edizione, affiancate dall'ex schermidore Aldo Montano.

I concorrenti de La Pupa e il Secchione 2024

I concorrenti non sono ancora stati ufficialmente rivelati. Sappiamo però che saranno in 18 e si divideranno in 9 Pupe e 9 Secchioni.

Gli episodi in programma sono 6 ed ogni puntata sarà ad eliminazione diretta, portando gli sfidanti a dover gareggiare col tutto e per tutto per restare in gara e vincere il montepremi in palio, nelle scorse edizioni avente un valore di 20.000 euro.

I concorrenti dovranno sfidarsi in alcuni giochi tra cui la Zucca Quiz, la Prova di Riconoscimento e la Prova Fitness. Due nuovi giochi entreranno nel programma e saranno chiamati la Sfida del Muro e il Gioco delle Affinità.

Quando e dove vedere La Pupa e il Secchione in tv

La Pupa e il Secchione comincia mercoledì 10 aprile in prima serata, alle ore 21.20 su Italia 1.

Possibile inoltre vedere il programma in diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.