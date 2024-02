La Rosa dell'Istria: trama, cast e storia vera del film sull'esodo istriano

Sono sempre più numerosi i prodotti Rai che prendono vita da storie vere che hanno commosso il mondo e un esempio è La Rosa dell'Istria, il nuovo film che andrà in onda su Rai 1.

Dietro questo prodotto di finzione, vi è infatti una toccante storia che ricorda un tragico evento del passato: ecco tutto quello che c'è da sapere.

La rosa dell'Istria, il nuovo film di Rai 1

Non solo Netflix produce film basati su toccanti storie vere: è questo il caso della Rai che regala un'esperienza unica ai suoi spettatori trasmettendo La Rosa dell'Istria.

Protagonista della storia è Maddalena Braico, giovane di 18 anni che sogna di diventare una pittrice ma, il sopraggiungere della seconda guerra mondiale cambierà per sempre il suo destino.

Tanti sono gli avvenimenti che avranno luogo durante il film, tratto da un romanzo che aveva conquistato tutti gli appassionati di lettura.

La storia vera de La rosa dell'Istria: il tragico evento che ha cambiato la storia

Le fiction Rai tratte da storie vere sono sempre di più e, dopo La lunga notte del Duce, giunge al pubblico La Rosa dell'Istria, film per la tv adattata del romanzo di Graziella Fiorentino.

Seppur non sia una storia prettamente autobiografica, è una storia comune a migliaia di persone che hanno affrontato lo stesso tragico destino della protagonista del film.

A seguito del Trattato di Parigi, molti italiani si ritrovarono a vivere nel territorio jugoslavo: costretti a lasciare le proprie case, vissero uno dei capitoli più bui della storia dell'Italia, dovendo anche far fronte al tragico destino della morte a causa di Tito.

La mancata accoglienza della popolazione locale resero gli italiani stranieri nella loro stessa patria, costretti a scappare per evitare il massacro delle foibe.

Il tragico evento verrà così portato a galla nel nuovo film di Rai 1, grazie anche al talento del cast che ha preso parte al progetto.

La rosa dell'Istria: il cast del film di Rai 1

A mettere in scena questa pagina buia della storia italiana vi è un cast composto da nomi molto amati del cinema e della serialità.

Sarà invece un'attrice esordiente a interpretare la giovane protagonista Maddalena Braico, Gracjela Kicaj.

Al suo fianco vi sarà il noto Andrea Pennacchi, padre autorevole e affettuoso, che farà di tutto per salvare la sua famiglia dal tragico destino prospettato.

Al cast si aggiungono anche Eugenio Franceschini, Costantino Seghi e Clotilde Sabatino.

Come lo stesso Andrea Pennacchi ha affermato, il ricordo degli eventi storici è fondamentale per far sì che queste tragedie possano non ripetersi più: importante quindi collegarsi il 5 febbraio su rai 1 per non perdere La Rosa dell'Istria.

Leggi anche: "Io sono nessuno", la spiegazione del finale per chi non avesse capito il senso del film