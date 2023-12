Chi sono La Sad, il trio pronto a sconvolgere Sanremo 2024

Chi sono La Sad? È la domanda che probabilmente moltissime persone si sono poste al momento dell’annuncio dei big al festival di Sanremo 2024.

Sulla scia degli ultimi anni, sotto la conduzione e la direzione artistica di Amadeus, la musica italiana che siamo abituati a sentire alla radio si fonde con nuove tendenze, spesso sviluppatesi online, per mettere un po’ di pepe in un festival seguito da giovani e meno giovani.

È così che accanto a nomi più che noti come Negramaro, Loredana Bertè, Il Volo o Alessandra Amoroso, ne spuntano altri meno conosciuti. Eppure c’è chi del trio dai capelli colorati che indossa magliette dei NOFX ne ha già sentito parlare, ne ha ascoltato la musica e, perché no, ha anche assistito a qualche live.

Ed è meglio dirlo già da subito: c’è già chi li ama e chi li odia, tra chi pensa che possano far avvicinare le nuove generazioni alle chitarre distorte e chi, invece, storce il naso non appena si accosta il loro nome al sacro genere del punk.

La Sad tra i big di Sanremo 2024: che genere suonano

Sono giovani, hanno i capelli colorati, non hanno di certo il vestiario tipico che viene sfoggiato sul palco dell’Ariston e cantano canzoni che affrontano temi spiacevoli come la depressione, gli psicofarmaci, la solitudine e la droga.

La Sad non è affatto quello che in genere ci si aspetta da Sanremo. Ma è pur vero che il festival è molto cambiato negli ultimi anni, offrendo spazio a diversi generi che possano attrarre anche i giovanissimi.

E giovani sono anche Theø, Plant e Fiks, all’anagrafe Matteo Botticini, Francesco Emanuele Clemente ed Enrico Fonte che sfoggiano un look molto poco sanremese. Come la loro musica, del resto, che ben si adatta ai trend del momento. È difficile stabilire quale sia il genere de La Sad (in origine semplicemente Theø x Plant x Fiks).

Potremmo definirli emo trap, ma le influenze Machine gun kelly e Yungblud ci sono tutte. Insomma, quel pop punk – guai a chi parla di punk rock – che un po’ riesce a fare breccia nei cuori di quei Millennials che amavano follemente Blink 182 e Green Day – quando il pop punk in qualche modo apparteneva agli adolescenti.

La collaborazione tra queste tre teste colorate inizia nel 2020 e nel 2021 hanno dato la vita a uno dei singoli ormai diventati una sorta di appuntamento annuale: parliamo di Summersad che ha visto diverse versioni, fino a Summersad 4 con Naska uscita nell’estate 2023.

Arriviamo poi a solo pochi giorni fa, il 1° dicembre, con l’uscita di Memoria, il nuovo brano in collaborazione con BNKR44 che abbiamo visto lo scorso anno proprio a Sanremo, in coppia con Sethu per la cover di Charlie fa surf dei Baustelle.

Ora, l'annuncio dei Big in gara non mente: La Sad sarà a Sanremo 2024.

La Sad: chi sono Theø, Plant e Fiks

A Milano si incontrano tre amici, un pugliese, un veneto e un bresciano. Sembra l’inizio di una barzelletta, ma è proprio così che ha avuto inizio la collaborazione che ha portato, poi, a La Sad.

Theø è un cantante e un chitarrista che faceva parte di un gruppo metalcore chiamato Upon This Drawing, ma era anche coinvolto in un duo trap, chiamato semplicemente Danien & Theø. Plant era, invece, un rapper, mentre Fiks aveva un’attitudine emo punk.

Assieme decidono di dare vita a quella che poi verrà rinominata La Sad. Il primo album, Sto nella Sad, esce nel 2022 e, successivamente, sulla scia della nostalgia primi anni 2000, i tre si dedicano anche alla cover dei Dari, Wale (tanto Wale).

In TV La Sad ci è già andata. Sono comparsi, infatti, in Stasera c’è Cattelan su Rai 2, presentando il brano Toxic, certificato disco d’oro dalla FIMI.

La Sad arriva a Sanremo 2024: cosa ne penseranno gli italiani

Chi si aspetta il buon vecchio Sanremo e non ha mai particolarmente apprezzato la presenza di artisti come Achille Lauro o Rosa Chemical, con molta difficoltà potrà apprezzare l’entrata in scena de La Sad quest’anno.

Ma il trio dai capelli colorati non dovrà di certo lottare solo per l’approvazione di chi ama ancora la tradizione. Anche chi è già avvezzo alla musica alternativa, all’emo o al pop punk non sempre supporta questi ragazzi.

C’è chi pensa, da un lato, che l’apparizione di gruppi di questo tipo sul palco di Sanremo 2024 possa avvicinare le nuove generazioni a sonorità più rock. Dall’altro, chi asserisce che il trio non abbia nulla di nemmeno lontanamente pop punk.

È, però, anche vero che sono gli stessi Theø, Plant a Fiks a non ingabbiarsi in alcun tipo di genere ben preciso, come hanno più volte affermato:

A differenza di altri, non abbiamo ascoltato solo punk o solo un genere, e ci sono quindi tante influenze mischiate tra loro. Non è punk, è La Sad.

In effetti, oggi la musica è cambiata. Il genere musicale è solo una sfumatura in un panorama che ci mette di fronte a un numero sempre più alto di artisti che mixa diversi generi musicali, nella speranza di creare qualcosa di completamente nuovo.

E forse è proprio questa tendenza che vuol mettere in risalto anche un festival come quello di Sanremo, ormai sempre più variegato nella scelta dei big, ma anche del pubblico di riferimento.

