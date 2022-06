Film del 2016 per la regia di Ross Katz, La Scelta - The Choice è la trasposizione cinematografica del romanzo omonimo del 2007 scritto da Nicholas Sparks. Tra il drammatico e il romantico, farà sicuramente scappare qualche lacrima ai fan più appassionati del genere. Ecco tutto quello che bisogna sapere tra trama, cast e anche qualche curiosità.

La Scelta, tutto sulla trama

La trama de La Scelta racconta la storia della studentessa di medicina Gabby Holland e del veterinario Travis Shaw. Quando lei si trasferisce a Wilmington, lui, che nella città ci abita già da diverso tempo, si innamora a prima vista della ragazza che però è già fidanzata con Ryan fuori dallo Stato per lavoro.

Ma questo non dà motivo a Travis di arrendersi al destino e un po' per i sentimenti che prova per Gabby e un po' anche per la sua natura di eterno farfallone, inizia a corteggiarla, riuscendo nell'intento di conquistare il suo cuore. Non passa molto tempo infatti che, i due, vengono travolti da un amore a cui è difficile resistere.

Il ritorno del fidanzato di Gabby però, medico anche lui, la mette in crisi e Travis fa di tutto per dimostrarle che quello che stanno vivendo, è il solo vero eterno amore. Ci riesce e anni dopo Gabby e Travis conducono la vita perfetta del sogno americano: sono sposati, con due figli che riempiono le loro giornate e a completare la famiglia ci sono anche i loro cani.

Tutto sembra scorrere serenamente, fino a quando un evento drammatico arriva a sconvolgere le loro vite tanto da porre Travis, che tanto aveva lottato per quell'amore così profondo che provava per quella donna che ora era sua moglie, davanti ad una difficile e straziante scelta.

Il cast de La Scelta

Il parterre di attori che recitano ne La Scelta sono un perfetto equilibrio tra volti già visti, volti famosissimi e volti che fanno parte di alcuni dei prodotti audiovisivi del momento. I due innamorati protagonisti del film sono interpretati da Benjamin Walker che abbiamo recentemente visto nella serie tv de Il Signore degli anelli - Gli anelli del potere e Teresa Palmer (The Grudge 2).

Fanno parte del cast poi anche Maggie Grace (The Fog - Nebbia assassina), Alexandra Daddario che abbiamo visto in diverse serie tv come White Collar, True Detective e American Horror Story: Hotel, Tom Welling, il celebre Superman di Smallville e Tom Wilkinson (Rush Hour, Se mi lasci ti cancello).

Curiosità sulla tematica del film e dove vederlo

Il tema affrontato da Nicholas Sparks su carta prima e da Ross Katz su schermo poi, non è solo quello della scelta, come di fatto riporta il titolo. Viene infatti affrontato il tema ben più profondo e complesso dell'eutanasia della persona che si ama. Un argomento non certamente semplice da portare senza rischiare di cadere nei soliti cliché che spesso sfiorano il surrealismo.

La trama del film vi ha incuriosito e vorreste assolutamente vederlo? Sappiate allora che potete vedere il film sulle diverse piattaforme di streaming come Netflix, NowTv e AppleTv. Se invece la trama vi convince ma vorreste prima vedere il trailer ufficiale potete facilmente recuperarlo su YouTube.