Il fascino e l’incanto dell’arte cinematografica prendono vita su Rai 1 con il film “La Stranezza” di Roberto Andò, un’opera che, oltre a tracciare un affascinante ritratto di Luigi Pirandello, esplora profondamente il concetto di identità e l’arte della rappresentazione. Trasmesso in prima visione tv il 1° maggio, questo capolavoro cinematografico, diretto da Roberto Andò e interpretato magistralmente da Toni Servillo nei panni di Pirandello, si inserisce tra i campioni di incasso della stagione 2022-2023.

La stranezza: la trama del film

Luigi Pirandello torna in Sicilia per festeggiare gli ottanta anni di Giovanni Verga. Il suo ritorno è però funestato dalla morte dell’amata balia Maria Stella. In quest’occasione, lo scrittore conosce due becchini, Nofrio e Bastiano, attori dilettanti che stanno per mettere in scena il loro ultimo spettacolo. Pirandello è incuriosito da ciò che succede sul palco e che si fonde con quanto accade dietro le quinte. Il Maestro raccoglierà da questa pièce strampalata molti spunti per la sua nuova creazione: “Sei personaggi in cerca d’autore”. Vincitore di 4 David di Donatello.

Storia vera

Il film si apre nel 1920, quando Luigi Pirandello ritorna in Sicilia in occasione dell’ottantesimo compleanno di Giovanni Verga. Questo ritorno alla sua terra natia si rivela un viaggio straordinario, caratterizzato da incontri singolari e avvenimenti sorprendenti. L’incontro con due becchini, Bastiano e Nofrio, interpretati rispettivamente da Ficarra e Picone, diventa il punto di partenza per un’avventura che mescola realtà e fantasia in un vortice di emozioni e visioni.

Guidato da un’idea misteriosa e indefinita, Pirandello si immerge in un mondo fatto di spettri, ricordi e visioni, mentre la sua mente trabocca di ispirazione per una nuova commedia. La sua ossessione lo porta a osservare con crescente interesse i due becchini, testimoniando la loro straordinaria abilità nel teatro di strada. Ma è durante la rappresentazione de “La trincea del rimorso” che avviene qualcosa di inaspettato, trasformando l’atmosfera da comica a tragica e portando a una resa dei conti epica tra pubblico e attori.

Attraverso una serie di eventi magistralmente narrati, il film cattura l’essenza della Sicilia degli anni ’20 e il suo rapporto con l’opera di Pirandello. Ma non è solo la trama a essere straordinaria: la cura dei dettagli nella scenografia e nei costumi porta lo spettatore in un viaggio nel tempo, dalla Roma sofisticata alle campagne siciliane, offrendo uno spaccato autentico della vita e dell’arte di quell’epoca.

I costumi, accuratamente selezionati per riflettere lo spirito dell’epoca, vanno dai sontuosi abiti da sera indossati al Teatro Valle alle semplici vesti dei contadini siciliani, creando un contrasto affascinante tra l’alta società e la vita rurale. Questo contrasto è ulteriormente accentuato dal trucco e dalle acconciature dell’epoca, che trasformano gli attori in veri e propri personaggi di un’altra era.

La Stranezza non è solo un film sull’opera di Pirandello, ma un omaggio alla bellezza e alla complessità dell’arte della rappresentazione. Attraverso una narrazione avvincente e una cura meticolosa dei dettagli, il regista Roberto Andò porta lo spettatore in un viaggio emozionante nel cuore dell’identità umana e dell’espressione artistica.