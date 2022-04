Il labirinto è un elemento spesso citato in letteratura e rappresentato nell'arte, di qualsiasi forma essa sia. Quello di Alice nel Paese delle Meraviglie per esempio, è intricato ma rigoglioso e curato nei dettagli, quello della leggenda epica del filo di Arianna invece cela un insaziabile mostro. E, a proposito di labirinti, in Italia si trova quello più grande al mondo. Stiamo parlando del Labirinto della Masone. Ecco quindi tutto quello che bisogna sapere su dove si trova, da cosa è composto e tutte le informazioni per poterlo visitare. Come visitare il Labirinto della Masone, famoso per essere il più grande al mondo Per visitare il labirinto più grande al mondo bisogna recarsi a Fontanellato, in provincia di Parma. Lì si trova appunto il Labirinto di Masone, una grandissima distesa di bambù di ben 7 ettari all'interno della proprietà di Franco Maria Ricci, personalità molto nota nell'ambiente artistico e letterario. Prenotare una visita è molto facile. Basta andare sul sito del labirinto, che appartiene appunto alla Fondazione intitolata a Franco Maria Ricci, dove è già disponibile l'orario estivo in vigore dal primo aprile 2022 al 31 ottobre dello stesso anno, con ovviamente anche tutti gli orari e le istruzioni sull'acquisto dei biglietti. La struttura Il labirinto è stato progettato per desiderio dello stesso Ricci, dagli architetti Pier Carlo Bontempi e Davide Dutto che lo hanno realizzato mettendo insieme diverse specie di bambù, ognuna con le proprie caratteristiche. La forma del labirinto vuole ispirarsi a quella romana, che prevede in sostanza l'accostamento di quattro quadrati, ma è stata rielaborata e personalizzata aggiungendo un centro e modellando il perimetro a forma di stella. Al centro del Labirinto della Masone si trova una piazza di 2000 metri quadrati circondata da un porticato. La piazza è il cuore pulsante dell'intera struttura, poiché è stata spesso utilizzata dallo stesso Ricci per ospitare eventi culturali di ogni sorta. Vicino alla piazza poi si trova anche una piccola cappella e lungo tutto il percorso sono state inserite delle trappole per disorientare e intrattenere i visitatori. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Labirinto della Masone (@labirintodifrancomariaricci)







Chi era Franco Maria Ricci Franco Maria Ricci, discendente di una famiglia aristocratica di origini genovesi, è stato un famoso editore, ma anche grafico, designer e collezionista d'arte italiano, venuto a mancare purtroppo proprio di recente, nel 2020. Il suo contributo alla cultura e alla letteratura italiana e non solo, è stato di fondamentale importanza. Sua è infatti la casa editrice FMR, la cui omonima rivista, nel 2022, è tornata ad essere pubblicata a cadenza trimestrale dopo che gli eredi di Ricci ne hanno acquistato il marchio due anni fa, alla sua morte. Colto e dall'animo poetico, in occasione di un'intervista parlando del proprio amatissimo labirinto Franco Maria Ricci aveva sottolineato quanto questo, come elemento di fantasia, rispecchiasse in tutto e per tutto la vita degli esseri umani, turbamenti ed esperienza maturata nel percorso compresi.

Arianna Giago