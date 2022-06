Dopo l'annuncio di Joker 2 - Folie à Deux, fatto dallo stesso Todd Phillips con un post sulla sua pagina Instagram, iniziano a trapelare le prime indiscrezioni tra cui chi farà parte del cast, insieme a Joaquin Phoenix, che per questa pellicola interpreta proprio il Joker.

Come sapranno sicuramente i fan del genere, accanto al Joker a dare vita ad un amore malato e dipendente, c'è Harley Quinn che in questi ultimi anni ha assunto il volto di una bravissima Margot Robbie. Per il secondo film del Joker di Phoenix invece, a interpretare la problematica dolce metà del protagonista sarà una star d'eccezione. Ecco di chi stiamo parlando.

Lady Gaga sarà Harley Qinn in Joker 2

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno via via sempre più insistenti niente poco di meno che Lady Gaga sarebbe in trattativa per la parte di Harley Quinn in Joker 2. Per la cantante sarebbe il terzo film nel giro di pochi anni. In contemporanea con la sua carriera musicale e quella da imprenditrice con il suo brand di make up, da qualche tempo infatti Lady Gaga sta portando avanti anche una fortunatissima carriera da attrice.

Non ci sarebbe da sorprendersi comunque, visto che proprio Todd Phillips e A Star is born, ovvero il primo film per cui la stessa Gaga ha recitato sarebbero legati a doppio filo. Phillips quindi, conoscerebbe già le doti recitative della cantante di origini italiane. Ma andiamo più nel dettaglio e scopriamo alcune curiosità attorno alla pellicola che vedrà a breve la luce in tutte le sale.

Joker 2 sarà un musical? Ecco alcune curiosità attorno alla pellicola

C'è chi è pronto a scommettere che, anche per via della presenza di Lady Gaga, il secondo film del Joker sarà un musical, ma per scoprirlo dovremo attendere ancora un po' anche se non ci sarebbero ancora informazioni per quanto riguarda la data d'uscita, né per quanto riguarda gli Stati Uniti né per quanto riguarda l'Italia.

C'è da dire comunque che il fatto che la cantante possa essere la co-protagonista del film non significa che questo verrà rimpinzato di performance canore. Dopo A Star is born infatti, la cantante ha avuto modo di mostrarsi in tutt'altre vesti in House of Gucci.

Ma a proposito di A Star is born, forse non tutti sanno che esiste un legame tra questo film e quello di Joker, come dicevamo all'inizio dell'articolo, Todd Phillips infatti è stato il produttore esecutivo del film e, a sua volta, Bradley Cooper co-protagonista insieme a Gaga e anch'egli produttore del titolo, ha dato il suo contributo nella produzione del Joker del regista uscito nel 2019.

Sebbene sia tutto ancora da confermare ufficialmente, le voci sulla presenza di Lady Gaga in Joker 2 nei panni di Halry Quinn danno ormai la notizia per certa. Ma dopo tutto, bisogna dirlo, all'eclettica artista le doti trasformiste non mancano! Riuscirà a far dimenticare agli spettatori la performance di Margot Robbie? L'attrice fino a questo momento è stata la prima e l'unica a ricoprire proprio questo ruolo che ha esordito sul grande schermo ai tempi di Suicide Squad, nel 2016.