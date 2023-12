In commercio esistono tanti prodotti per la cura della persona, uno di uso quotidiano è il latte detergente: ecco i 5 migliori del supermercato.

Il mondo del Beauty nel corso degli ultimi anni ha subito un netto stravolgimento: tanti i prodotti in circolazione con fasce di prezzo molto diverse.

Molti di questi prodotti ora si acquistano anche al supermercato, dove si può trovare di tutto, dai prodotti per la cura della pelle e dei capelli, al makeup.

Ciò da la possibilità di poter utilizzare prodotti di buona qualità senza sborsare cifre altissime cosi da dare la possibilità a coloro che non possono permetterselo di prendersi cura di se stesse senza spendere cifre esorbitanti.

Negli ultimi anni molte star del piccolo schermo ma anche star internazionali hanno ammesso di utilizzare per il loro make up prodotti prodotti low: da Selena Gomez, Kim Kardashian e Beyoncé, loro stesse hanno dichiarato di usare prodotti per il beauty acquistati al supermercato, soprattutto creme viso e latte detergente.

Questo, ha come obiettivo principale quello di mantenere pulita la pelle del viso grazie alla possibilità di detergerla rimuovendo in profondità ogni traccia di trucco ed impurità che si accumula su di essa durante la giornata.

La consistenza cremosa permette di trattenere le impurità facilitandone l’eliminazione, senza seccare la cute.

Di solito il latte detergente risulta meno aggressivo se rapportato ad altri prodotti che hanno pH elevati.

Ma quali sono le migliori marche presenti al supermercato? Scopriamolo insieme.

Latte detergente, ottimo anche quelle del supermercato: ecco i 5 migliori

La beauty routine delle donne non è semplice come si possa credere, sono tanti i prodotti che una donna può utilizzare dai sieri, ai prodotti per il make up, alle creme viso, al latte detergente.

Molte spendono dei capitali molte altre sanno che non è necessario spendere tutti questi soldi per prendersi cura di se stesse.

Esistono in commercio tanti ottimi prodotti a prezzi molto contenuti che fanno il loro dovere, anche al supermercato, girando tra gli scaffali è possibile trovare degli ottimi prodotti.

Un prodotto utilizzato in maniera quotidiana dalle donne è senza dubbio il latte detergente perché pulisce il viso, purificandolo e preparando la pelle per l’applicazione del tonico e della crema.

Naturalmente la scelta deve essere fatta in base alla tipologia di pelle e ne esistono di tante tipologie in crema, olio e gel.

Dunque per acquistare degli ottimi prodotti per la cura della pelle e per una skincare low cost si può andare tranquillamente al supermercato.

Tante le marche tra gli scaffali dei supermercati, che offrono prodotti validi e dall’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Tra i migliori c’è senza dubbio il latte detergente di Roberts – Acqua alle rose.

Si tratta di un prodotto adatto a tutti i tipi di pelle, con una texture fluida ed un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Rimuove il trucco in maniera veloce lasciando la pelle molto vellutata, oltre ad essere un ottimo struccante ha una buona azione idratante e rivitalizzante.

Il prodotto è a base di acqua distillata di Rosa Gallica arricchita da estratti di Rosa Damascena e olio di Argan che dona al latte detergente la capacità elasticizzante ed anti-age.

Inoltre altra nota positiva è la completa assenza di parabeni e saponi.

Latte detergente, ecco gli altri da acquistare al supermercato

Lo abbiamo già detto, tra i prodotti più utilizzati dalle donne per la propria skincare c’è il latte detergente.

Tante sono coloro che l’acquistano al supermercato è tra i migliori con un ottimo rapporto qualità prezzo si posiziona il latte detergente di Mil Mil al tiglio e malva.

Questo svolge un'azione purificante adatto per pelli miste e grasse, oltre a svolgere un’ottima capacità struccante, e risulta essere estremamente delicato.

L'Inci si arricchisce di ingredienti come la malva, che ha potere emolliente, disinfiammante ed idratante, e il tiglio, che garantisce un azione lenitiva e riparatrice.

Il prezzo è sicuramente un punto di forza mentre la sua profumazione non piace a tutti.

Altro ottimo prodotto è quello di Equilibra Aloe Latte Detergente Delicato, è un latte delicato a base di Aloe Vera, Olio di Mandorle, Glicerina Vegetale e Bisabololo.

Lascia la pelle morbida ed idratata, adatto a chi ha le pelli sensibili ed è dermatologicamente testato.

Ecco gli altri prodotti

Ottimo detergente viso bio da supermercato è quello di Naturaverde, che contiene bava di lumaca e aloe vera.

Un altro prodotto molto valido con buon Inci, è il latte idratante a base di mandorla e malva di Omia. Il prezzo su amazon si attesta intorno ai 12,00€.

Molto vicina ad un latte detergente è la crema esfoliante viso delicata, di L’Erboristica di Athena’s, Purysens Crema esfoliante viso, un’altra linea molto economica presente tra gli scaffali dei supermercati italiani.

Su amazon si trova a 10,90€ .