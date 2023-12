Chi è Laura Tecce: vita privata e curiosità sulla giornalista e conduttrice toscana

Giornalista, conduttrice e opinionista molto amata, Laura Tecce ha dato il via alla sua carriera vent'anni fa. Concentratissima sul lavoro, è sempre stata restia a svelare dettagli sulla sua vita privata. Vediamo chi è e quali sono le curiosità sul suo conto.

Chi è Laura Tecce: tutto sulla giornalista e conduttrice toscana

Classe 1978, Laura Tecce è nata il 28 febbraio a Cecina, in provincia di Livorno, sotto il segno zodiacale dei Pesci. Ha lasciato la sua città per trasferirsi a Roma, a studiare Sociologia, indirizzo Comunicazione e mass media, presso l'Università La Sapienza. Prima della laurea, precisamente nel 2001, ha svolto un tirocinio curricolare nel programma Porta a Porta. Nel 2003, portato a termine l'iter accademico, è entrata a far parte della redazione di Bruno Vespa.

Nello stesso anno, Laura ha debuttato prima come inviata per la trasmissione politica Confronti, poi come conduttrice de L'Italia sul 2 Estate. Diventata giornalista professionista nel 2007, ha iniziato a lavorare con testate di importanza nazionale, come Libero Quotidiano, Il Giornale e La Notizia, occupandosi dei settori di politica interna e istituzioni europee.

Dopo la Rai, ha lavorato per un breve periodo nella redazione di Sky Tg24 e ha condotto con Amadeus il reality Cuore di mamma. Opinionista politica di diverse trasmissioni di La7 e Mediaset, dal 2019 è spesso ospite del talk show Agorà. Inoltre, ha condotto altri format, come: Onorevoli confessioni (che le ha fatto conquistare il Premio Italian Tv Award 2021 all’eccellenza televisiva) e Underdog – Ho scommesso su di me. Dal 2023 è al timone di Full Contact su Rai2.

La vita privata di Laura Tecce: chi è il marito?

Fin dal suo debutto in televisione, Laura Tecce è sempre stata molto gelosa della sua vita privata. Concentratissima sul lavoro, non sappiamo se abbia una fidanzato, un marito oppure sia single. Sul suo profilo Instagram, anche se curatissimo e con diversi scatti legati alla quotidianità, non compaiono immagini che facciano pensare ad una storia d'amore in corso.

La giornalista e conduttrice vive a Roma dai tempi dell'università. Ha un cane di razza chihuahua di nome Leo e pratica con passione il kickboxing. Nel 2018, ha scritto un libro intitolato Femministe 2.0.