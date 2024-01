Hai sempre lavato i capelli nel modo sbagliato: ecco 5 errori da evitare

È un’azione, quasi meccanica, che compiamo regolarmente. Eppure, moltissime di noi commettono ancora tanti errori quando è il momento di lavare i capelli.

Che si abbia una bella chioma voluminosa e riccia o capelli sottili e lisci come la seta, ci sono alcuni passaggi che valgono per ognuna di noi. L’obiettivo è quello di avere capelli forti, lucidi e sani e che continuino a sembrare puliti anche dopo qualche giorno.

Ma sono proprio alcuni errori comuni nel lavaggio dei capelli che ci allontanano sempre più da questi risultati.

Per ottenere una chioma bella a vedersi e sana, non c’è per forza bisogno di acquistare una gran quantità di prodotti – anzi, questo può essere controproducente – oppure perdere ore e ore per l’haircare routine.

L’importante è evitare questi 5 errori che ci portano a indebolire i nostri capelli, renderli aridi e secchi, spezzarli o farli apparire sporchi a soli due giorni dallo shampoo. Vediamo, allora, come evitarli.

Come lavare i capelli in modo corretto: l’importanza di pettinarli prima dello shampoo

Sei pronta per fare lo shampoo: qual è l’azione che compi subito? Probabilmente stai per rispondere “Be’, metterli sotto l’acqua”. Ebbene, stai compiendo il primo errore.

Ancor prima di bagnare i capelli, potrebbe rivelarsi fondamentale pettinarli. Molte persone preferiscono passare il pettine o la spazzola direttamente sotto la doccia o all’applicazione del balsamo.

Pettinare i capelli prima dello shampoo, però, ci offre un doppio vantaggio:

• mantenere i capelli sani: passare il pettine prima di bagnare i capelli ci permette di effettuare una prima pulizia superficiale, liberandoli da altri prodotti utilizzati, per esempio lacche o altri prodotti per l’hairstyle, e dei nodi. Questo creerà anche una base più uniforme per lasciare che lo shampoo agisca al meglio;

• evitare di otturare lo scarico: pettinando i capelli prima di lavarli, ci liberiamo dei “capelli in eccesso” che, quando siamo già in doccia o sotto l’acqua del rubinetto, potrebbero scivolare verso lo scarico, andandolo a intasare.

Come non rovinare i capelli quando si lavano: tieni a mente questo trucco

Pettinati i nostri capelli, arriva il momento in cui possiamo cominciare a bagnarli. E anche qui, spesso, si commette uno sbaglio.

Tutti noi vediamo il momento dello shampoo anche come un momento di relax e, specialmente in inverno, tendiamo a utilizzare acqua caldissima. Ma è davvero una buona idea?

L’acqua calda tende a far seccare il cuoio capelluto, andando a rovinare i capelli, soprattutto perché dopo dovremo usare il phon. Inoltre, è bene sapere che l’acqua calda facilita la perdita del colore, in caso di capelli colorati con tinte o anche con henné.

Prediligi acqua tiepida e cerca di effettuare il risciacquo dopo l’applicazione del balsamo o della maschera con acqua fredda: conferirà ai capelli una meravigliosa lucentezza.

Come capire se i capelli sono stati lavati bene

Rispondere a questa domanda è più facile di quel che si pensi: i capelli sono stati lavati bene se abbiamo risciacquato con la dovuta attenzione.

È vero, alcune volte facciamo lo shampoo in fretta e furia, a causa della grande molte di impegni che caratterizza la nostra vita. Tuttavia, il consiglio è sempre di accertarsi di aver sciacquato bene la chioma prima di sottoporla al phon, liberandola da eventuali residui di shampoo, balsamo o altri prodotti.

Strofinare i capelli con l’asciugamano è un grande errore

Una volta finito di lavare i capelli, tendiamo a compiere un altro errore che può solo nuocere alla salute della nostra chioma. Moltissime persone, infatti, sono abituate a strofinare i capelli con l’asciugamano per eliminare in parte l’acqua.

Non è sbagliato liberarsi dell’eccesso di acqua, ma lo è facendolo in questo modo… così violento! I capelli non andrebbero mai strofinati, piuttosto tamponati con l’asciugamano. In questo modo, li proteggiamo dal crespo e ne preserviamo la struttura.

Ancora meglio sarebbe creare con l’asciugamani un turbante, da mantenere per circa cinque minuti. Nel frattempo possiamo dedicarci ad altre routine post-doccia, dando tutto il tempo ai capelli di liberarsi dell’acqua in eccesso prima di utilizzare il phon (o asciugarli al sole in estate).

A quando il prossimo shampoo? Evita questo errore

Uno shampoo è andato… ma il prossimo, quando hai intenzione di farlo?

Ebbene sì, parliamo dell’errore più comune, specialmente da parte di chi ha i capelli molto sottili e che tendono a sporcarsi più in fretta: fare lo shampoo un giorno sì e l’altro no.

Sottoporre i nostri capelli a continui shampoo, però, è una pessima idea. In primo luogo, perché faremo sì che i capelli si sporchino molto più in fretta e, in secondo luogo, perché in questo modo non faremo che indebolirli.

Se lavarli ogni 3-4 giorni sembra impossibile, a causa della qualità del capello, è possibile provare a utilizzare lo shampoo secco.

