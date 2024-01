Tutte le curiosità su Lazza, il rapper dei record in classifica con il suo album "Sirio"

Lazza è il rapper milanese noto al grande pubblico per aver partecipato a Sanremo 2023 con la sua ormai famosissima Cenere, conquistando il secondo posto in classifica. Il rapper è davvero unico nel suo genere: spesso nelle sue canzoni usa l'autotune e ricerca il sound dei trapper, ma ha studiato al Conservatorio. In lui coesistono due mondi diversi, che riesce a mediare molto bene. Insomma, se ancora non sai tutto su di lui, scopri chi è Lazza: vita, carriera e qualche curiosità sul suo conto.

Lazza, tutto sulla sua carriera e sui suoi successi

Jacopo Lazzarini, in arte Lazza, è un rapper di Milano, precisamente del quartiere Calvairate, nato il 22 agosto 1994. Crescendo nella grande metropoli meneghina, importante centro per la scena rap italiana, scopre ben presto la musica. Inizia a frequentare il Conservatorio Giuseppe Verdi ed entra a far parte di vari collettivi. È sempre qui che frequenta vari rapper italiani, con i quali inizia a comporre le prime barre, e si fa strada nella scena underground italiana.

Destiny Mixtape è la sua primissima uscita, una raccolta pubblicata gratuitamente, alla quale seguono altre pubblicazioni. Tra i suoi primi brani anche un featuring con Emis Killa, uno dei primi artisti diventati famosi nel repertorio rap italiano. Emis ai tempi era già in voga nel panorama hip hop. I due collaborano in molteplici occasioni, instaurando un bel legame.

Per Lazza, la fama arriva a partire dal 2017, quando il rapper rilascia il primo disco, Zzala, e continua lavorando con gente del carico di Salmo, Fabri Fibra ed Ernia, componendo per loro delle produzioni. Nel secondo album, riesce addirittura a fare featuring con Tedua, Izi e Luchè.

Sirio, l’album da record

La sorpresa arriva nel 2022, quando Lazza pubblica un nuovo album. Sirio è l’album più riprodotto nel 2022 in Italia: l’annuncio arriva da Spotify e la notizia garantisce il successo del rapper milanese. Il disco è costantemente in vetta alle classifiche per gran parte dell'anno, ottenendo la certificazione di doppio disco di platino.

La fama ottenuta negli ultimi anni, lo porta ad avere un patrimonio stimato di circa 100.000 euro. Chiaramente è un’approssimazione relativa ad album, sponsor e collaborazioni, ma comunque una cifra per nulla indifferente.

Il successo al Festival di Sanremo

La partecipazione a Sanremo 2023 per Lazza è stata un punto di svolta: con la sua bellissima Cenere, il palco dell'Ariston è stato per lui una rampa di lancio per conquistare la scena italiana e non solo, potendo mettersi in mostra in mondovisione. Si è classificato al secondo posto e ha avuto l’opportunità di arrivare a un pubblico nuovo, più maturo e più vasto, così da allargare la propria fanbase (che contava già migliaia di ascoltatori in tutta Italia).

L'11 gennaio 2024 Amadeus ha annunciato che Lazza farà parte del cast coinvolto in Piazza Colombo. Sul palco appositamente allestito nella celebre piazza sanremese, Lazza si esibirà durante la prima serata di Sanremo 2024. Nelle serate successive, invece, ci sono Paola e Chiara, Arisa, Tananai e Rosa Chemical.

Vita privata, chi è la fidanzata di Lazza?

Piuttosto riservato sulla sua vita sentimentale, Lazza ha avuto per diverso tempo una storia con Debora Oggioni, modella e ballerina. La relazione tra i due sarebbe finita solo tra il settembre e l’ottobre del 2023, senza che siano stati resi noti i motivi della rottura.

In seguito, sembra che il cantante abbia iniziato a frequentare Greta Orsingher, modella ed ex fiamma di Fedez: probabilmente hanno iniziato una relazione tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024.