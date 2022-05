Film del 2019, "Le Ragazze di Wall Street" racconta le vicende di un gruppo di stripper, ovvero spogliarelliste, che si ribellano a Wall Street, da cui si ritengono derubate e al cui interno, molti degli uomini, sono loro clienti. Il film è tratto da una storia vera ed è tutto partito da un articolo pubblicato sul New York Magazine nel 2016 su fatti che però risalirebbero a molti anni prima. Vorreste saperne di più? Ecco allora tutto quello che sappiamo sulla trama, trailer, cast e alcune curiosità attorno alla pellicola.

"Le Ragazze di Wall Street", trama del film con J-Lo tratto da una storia vera

Il film fa parte del genere crime, dai colori neon e dai ritmi sostenuti. Si apre con la crisi finanziaria che ha caratterizzato il 2008 a fare da sfondo. Una crisi così profonda che manda sul lastrico anche diversi locali tra cui quelli notturni in cui lavorano proprio le stripper protagoniste.

Si fanno chiamare "Le Ragazze di Wall Street" e, come dicevamo all'inizio del nostro articolo, si sentono truffate da quel Sistema che ha ridotto tutti sull'orlo del fallimento, loro comprese. Per questo decidono di mettere in atto una vendetta molto particolare, raggirando i propri clienti, che altri non sono che uomini potenti della Borsa americana.

Il cast e la colonna sonora del film

Il cast è composto da nomi molto famosi a livello internazionale non solo nel mondo del cinema, ma anche in quello della musica in particolare quella Pop e l'R&B. Ci sono infatti Jennifer Lopez, Lizzo, Cardi B (al suo esordio sul grande schermo come attrice), Costance Wu, Julia Stiles, Keke Palmer, Lili Reinhart, Madeline Brewer, Mette Towley, Trace Lysette, Mercedes Ruehl, Vanessa Asillaga. Non mancano poi anche Tommy Beardmore, Steven Boyer e niente poco di meno che lo stesso Usher!

Nonostante all'interno del cast siano presenti star della musica davvero alto calibro, nella colonna sonora del film non è stato inserito nessuno dei loro pezzi. Al contrario essendo ambientato nel 2008, "Le Ragazze di Wall Street" è ricchissimo di brani che andavano forte tra gli anni '90 e appunto i primi anni 2000. Non mancano infatti le hit più gettonate di Britney Spears, Rhianna e anche di Janet Jackson.

Tutte le curiosità e gli incassi

Nonostante il film non sia stato inizialmente autorizzato da Samantha Barbash, la performer da cui è partita la storia vera, si sono riusciti comunque a raggiungere degli accordi per la sua realizzazione.

"Le Ragazze di Wall Street" è stato un successo, superando anche le prime previsioni sugli incassi. L'incasso complessivo infatti ammonterebbe ad una cifra pari a 157milioni di dollari, molto di più di quelli spesi per girarlo, ovvero 20,7milioni.

Durante le riprese tutte le protagoniste si sono dovute sottoporre ad allenamenti molto intesi per riuscire a ballare sui tacchi e imparare la lap-dance, la danza con il palo appunto. Si vocifera anche che a Jennifer Lopez ne fosse stato consegnato uno portatile per potersi esercitare in qualsiasi momento tra un impegno e l'altro. Il risultato, come è facile immaginare, è di altissimo livello!