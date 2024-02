Chi è Leo Gassmann: vita privata, titolo di studio e curiosità sul figlio d'arte

Chi è Leo Gassmann? L’artista ha un cognome importate. Leo infatti, oltre che un talentuoso cantautore italiano, è anche figlio d’arte, dato che suo padre è un noto attore italiani.

Ecco la vita privata di Leo Gassmann e la sua carriera nel mondo della musica italiana.

Leo Gassmann, chi è? Biografia del figlio dell’attore Alessandro

Leo Gassmann ha un cognome davvero celebre. È infatti il figlio Alessandro Gassmann, celebre attore italiano che non ha di certo bisogno di ulteriori presentazioni.

Anche la madre di Leo fa parte del mondo dello spettacolo: si tratta dell’attrice Sabrina Knaflitz, attiva sia al cinema, che in TV e teatro.

Il cantautore è dunque anche nipote del compianto Vittorio Gassmann, uno dei nomi più celebri del cinema nostrano. Essendo il padre di Alessandro, Vittorio Gassmann era il nonno di Leo.

Il giovane Gassmann è nato a Roma, dove ha passato gran parte della sua vita, il 22 novembre 1998.

Cosa ha studiato Leo Gassmann: il suo titolo di studio

Ha iniziato a studiare musica da bambino.

Inizia con l'apprendimento di uno strumento a soli sette anni, dedicandosi alla chitarra. A partire dai nove anni, poi, ha frequentato il conservatorio romano di Santa Cecilia, proseguendo poi la sua carriera scolastica all’Università, dove ha conseguito una Laurea in Psicologia nel 2021.

Leo Gassmann, da X Factor a Sanremo: carriera del giovane artista

La carriera di Leo Gassmann nel mondo della musica inizia ufficialmente nel 2018. Fu questo l'anno in cui il giovane Gassmann prese parte al talent show X Factor. Leo riesce ad arrivare al serale ed ha modo di presentare anche il proprio inedito sul palco dello show, Piuma.

Purtroppo, l’artista non riesce ad arrivare alla finale del talent, dato che si è classificato quinto. Nonostante non sia riuscito a conquistarsi il podio, questo non gli impedisce, l’anno successivo, di pubblicare dei singoli di successo. Il più apprezzato è decisamente Dimmi dove sei.

Nel 2020 approda sul palco dell’Ariston per la prima volta. Partecipa infatti alla competizione canora più famosa d’Italia nella sezione Giovani, col brano Va bene così. Un brano che gli consente di guadagnarsi la vittoria di Sanremo Giovani 2020.

Dopo la vittoria, pubblica un album di inediti, il primo album ufficiale di Leo Gassman: Strike.

Ha partecipato inoltre a Sanremo 2023 insieme ai grandi artisti italiani della sezione Big.

Leo Gassmann vita privata: la fidanzata è una cantante nota al pubblico

Per quanto riguarda le curiosità sulla vita privata di Leo Gassmann, bisogna dire che il giovane artista è sempre stato abbastanza discreto in merito.

Le riviste di gossip lo vedevano al fianco di una misteriosa e storica fidanzata di nome Anna. Tuttavia, recentemente si è scoperto che tale Anna è in realtà la cantante (e, dunque, collega di Leo) Enula Bareggi. La cantante, conosciuta semplicemente come Enula, è un volto amato dal pubblico, dato che è nota per la sua partecipazione al talent Amici, a cui ha preso parte nel 2021.

La coppia avrebbe avuto vari momenti di crisi, culminante con una temporanea separazione nel 2020. Al momento, comunque, Leo Gassmann ed Enula sembrerebbero essere nuovamente fidanzati, dopo un riavvicinamento avvenuto qualche mese fa.